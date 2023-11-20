Общество

Александро-Невские беседы о трагедии деревни Красуха перенесли на 23 ноября

Александро-Невские беседы о трагедии деревни Красуха перенесли с 28-го на 23 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Тема бесед: «Была деревня Красуха: 80 лет трагедии деревни Красуха (27 ноября 1943)». Лектором выступит историк, соавтор документальной повести «Была деревня Красуха» Валерий Яковлев.

Начало в 18:00. Беседа состоится при библиотеке храма Александра Невского по адресу: улица Максима Горького, 67. Справки по телефону: (8112) 72-14-41.

Напомним, история деревни Красуха Порховского района — одна из трагических страниц в Великой Отечественной войне. В ноябре 1943 года немецкие каратели сожгли всех жителей деревни. Это была месть фашистов за подорванную партизанами машину с немецким генералом.