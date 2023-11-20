Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Новый пскович-иноагент, кандидаты в президенты и общепит в жилых домах

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Основные темы, которые сегодня обсудят Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- Финляндия вводит, Эстония грозит: границу закрывают страны-соседи.
- Выборы президента-2024: должны ли кандидаты быть только партийными?
- Плюс один: очередной пскович включен в реестр иноагентов;
- Что такое «псковский гектар» и кому его будут выдавать?
- Новости муниципалитетов: диспансеризация провалена, дизайн-код введен.
- Рестораны в жилых домах: запретить нельзя оставить.
Трансляция завершена.
Подробно о политике ведущие поговорят с политическим обозревателем Александром Савенко.
Поддерживаете ли идею Матвиенко давать квартиры семьям, в которых есть три и более детей?