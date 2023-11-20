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«Постскриптум»: Новый пскович-иноагент, кандидаты в президенты и общепит в жилых домах. ВИДЕО

Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Новый пскович-иноагент, кандидаты в президенты и общепит в жилых домах

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Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Основные темы, которые сегодня обсудят Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко: Финляндия вводит, Эстония грозит: границу закрывают страны-соседи.

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Что такое «псковский гектар» и кому его будут выдавать?

Новости муниципалитетов: диспансеризация провалена, дизайн-код введен.

Рестораны в жилых домах: запретить нельзя оставить. Трансляция завершена. Подробно о политике ведущие поговорят с политическим обозревателем Александром Савенко.