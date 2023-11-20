Общество

Псковичи могут принять участие в розыгрыше нескольких миллионов призов в честь 30-летия МТС

МТС объявляет о старте розыгрыша призов от сервисов экосистемы. Принять участие в розыгрыше могут не только клиенты МТС, но и любой желающий. В рамках акции будут разыграны миллионы ценных призов, в числе которых автомобили, путешествия, встречи с селебрити и многое другое, а также до 4 млн подписок на продукты экосистемы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

МТС празднует 30 лет. За время своего существования компания прошла большой путь от крупного телеком игрока до цифровой экосистемы с интегрированными сервисами. В честь своего дня рождения МТС дарит всем участникам гарантированные подарки и разыгрывает уникальные подарочные сеты от ключевых сервисов экосистемы: автомобили с мультимедийной системой МТС Авто, путешествие мечты от МТС Travel, подарочные карты от МТС Live, смартфоны с подарочными подписками, миллионы подписок на сервисы экосистемы, а также уникальные подарки от контентных и развлекательных сервисов: встречи с писателями Сергеем Минаевым, Александром Цыпкиным от сервиса Строки, встречи с артистами Zivert, Feduk, Антоном Беляевым и Slava Marlow от МТС Музыки, а также амбассадорами бренда Дмитрием Нагиевым и Анастасией Ивлеевой и много других призов.

«МТС работает в Псковской области уже 27 лет. За это время мы обеспечили качественной связью все 24 района области, районные центры, крупные населенные пункты, излюбленные места отдыха псковичей и гостей нашего региона. Наши абоненты первыми получали доступ к современным технологиям - в 2013 году мы первыми в СЗФО запустили собственную сеть стандарта LTE, а позже представили технологии VoLTE и VoWiFi, которые обеспечивают качественное соединение и возможность голосовых вызовов в труднодоступных местах. Среди наших абонентов много тех, кто с нами с первых дней. В честь нашего дня рождения у каждого жителя Псковской области есть возможность испытать удачу в розыгрыше миллионов призов, порадовать себя и разделить с нами праздничное настроение», – отмечает директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.

Для получения гарантированного приза достаточно подтвердить участие на сайте или в приложении «Мой МТС» и прокрутить куб для определения приза. Участники также смогут претендовать на суперпризы, которые будут разыгрываться до января 2024 года.