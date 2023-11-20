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Общество

Опрос ПЛН-ТВ: Поддерживаете ли идею Матвиенко давать квартиры семьям, в которых 3 и более детей?

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Государство должно предоставлять квартиры семьям с тремя и более детьми, заявила председатель совета федерации Валентина Матвиенко. Не все эксперты разделяют эту инициативу. Что думают по этому вопросу псковичи, узнаем в новом опросе ПЛН-ТВ.