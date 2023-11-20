Общество

Псковичам предлагают пройти тест на знание городов России

Тест «Как хорошо вы знаете города России?» стартовал на сайте проектов «Единой России» 15 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, тест проходит в рамках партийного проекта «Городская среда».

В России больше тысячи городов с уникальной архитектурой, природными ландшафтами и историей. Проект «Городская среда» способствует благоустройству дворов и общественных пространств городов. Комфорт и красота городских пространств зависят прежде всего от заинтересованности жителей, их внимания к истории места своего обитания.

С 15 ноября 2023 года по 25 января 2024 года псковичи могут проверить свои знания истории и культуры городов России. Каждый участник, успешно прошедший тест, получит электронный сертификат. Лучших участников планируется наградить памятными призами.