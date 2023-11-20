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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика»: Мобильная связь и интернет шагают по региону

21.11.2023 13:05|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов. Ведущий Олег Добрынин обсудит с ним вопросы, касающиеся развития мобильной связи и информационных технологий в Псковской области.

На сколько процентов наша область покрыта сотовой связью? Реально ли ставить по вышке в каждом из тысяч хуторов Псковской области? Как наш регион выглядит на фоне других в плане охвата мобильной связью и интернетом? Есть ли альтернатива у мобильного интернета?

Об этом и многом другом — в эфире. Звоните в студию по телефону прямого эфира 56-73-72 и задавайте вопросы гостю студии.

Теги: #Эхономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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