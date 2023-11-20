Общество

До -11 градусов без существенных осадков прогнозируют в Псковской области 22 ноября

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 22 ноября. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, в регионе не будет существенных осадков.

Прогнозируется ветер ночью северных направлений, днем - западных направлений со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -6 до -11 градусов, днем столбик термометра покажет от -3 до -8 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.

Ранее сообщалось, что «довольно холодная погода» будет преобладать на Северо-Западе России на неделе с 20 по 26 ноября.