Псковичей предупредили о фейковой рассылке в Telegram

Жителям Псковской области рассылают фейковые сообщения на личные аккаунты в Telegram, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.
Рассылка якобы от МЧС. В сообщении говорится о некой угрозе и содержится призыв граждан к определённым действиям.
«Это провокация, сообщения являются фейковыми. Будьте внимательны!» – отметили в правительстве.
Несколько факторов, которые указывают на то, что сообщения рассылают злоумышленники:
«Задача фейковой рассылки – посеять панику. Если вам поступили подобные сообщения, блокируйте аккаунт злоумышленников, не вступайте во взаимодействие с мошенниками», – заключили в правительстве области.