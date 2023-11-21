Общество

Псковичей предупредили о фейковой рассылке в Telegram

Жителям Псковской области рассылают фейковые сообщения на личные аккаунты в Telegram, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Рассылка якобы от МЧС. В сообщении говорится о некой угрозе и содержится призыв граждан к определённым действиям.

«Это провокация, сообщения являются фейковыми. Будьте внимательны!» – отметили в правительстве.

Несколько факторов, которые указывают на то, что сообщения рассылают злоумышленники:

️Официальные службы, включая МЧС, распространяют информацию исключительно по верифицированным каналам. Как правило, это смс-сообщения на телефон от системы информирования RSCHS;

️Мессенджеры для рассылок сообщений от МЧС и других официальных ведомств не используют;

️Текст официальной рассылки всегда унифицирован. В фейковых сообщениях предложения построены по разному.

«Задача фейковой рассылки – посеять панику. Если вам поступили подобные сообщения, блокируйте аккаунт злоумышленников, не вступайте во взаимодействие с мошенниками», – заключили в правительстве области.