Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Алексеем Форшем

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - депутат Псковской городской Думы по единому округу Алексей Форш.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним вопросы, связанные с депутатской деятельностью и работой в Центре председателей МКД и ТОС. Зачем Алексею Форшу нести общественную нагрузку на безвозмездной основе? Какими вопросами ему приходится заниматься как депутату по единому округу? Какие задачи решают в Центре председателей МКД и ТОС и какие проблемы удалось решить за время его существования?

Об этом и многом другом — в эфире.