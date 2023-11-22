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Алексей Форш о карьере политика и работе с председателями МКД и ТОС

Гостем программы «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стал депутат Псковской городской Думы по единому округу Алексей Форш. Темой эфира стали вопросы, связанные с депутатской деятельностью и работой в Центре председателей МКД и ТОС. Зачем Алексею Форшу нести общественную нагрузку на безвозмездной основе? Какими вопросами ему приходится заниматься как депутату по единому округу? Какие задачи решают в Центре председателей МКД и ТОС и какие проблемы удалось решить за время его существования? На эти и другие вопросы он ответил в беседе с ведущей Льбовью Кузнецовой.

Из токаря в депутаты

- Алексей Геннадьевич, чуть больше года вы являетесь депутатом Псковской городской Думы, членом фракции партии «Единая Россия». Расскажите про этот опыт. По сути, дело неблагодарное. Скажем так, как бы мы ни хотели делать хорошую мину при плохой игре, вам за это не платят — вы депутат не на штатной основе. Приходят в основном не с радостями, а с проблемами. Все хотят, чтобы его проблема была решена, и как можно быстрее.

- Здесь и сейчас, да.

- А если есть системная история, и ее не сразу, а то и вовсе нельзя решить, остается виноват кто? Депутат. Поэтому не очень благодарные история. С другой стороны, на то и есть депутаты, чтобы решать определенные вопросы. Зачем вам эта общественная нагрузка и безвозмездная история, которая, я уверена, отрывает от вашего жизненного времени достаточно много?

- На самом деле, да, достаточно много времени отрывает. Все началось чуть раньше, получается. Ты ведь не просто приходишь и говоришь: «Хочу стать депутатом». Ты к этому приходишь методом проб и ошибок. Я в прошлом созыве являлся помощником депутата Федора Борисовича Постнова. И с позапрошлого года, до того, как я решил стать депутатом, я параллельно был помощником регионального депутата Анастасии Викторовны Повторейко. В принципе эту работу я знал, понимал, куда иду. Есть такое выражение: «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом».

- То есть здоровые политические амбиции вызрели.

- Они вызрели на почве того, что, наверное, уже опыт у меня подошел, у меня 11 лет юридической практики. В принципе это очень хорошая база для депутата, как я считаю. У нас все связано с законотворческими инициативами, законотворческой деятельностью.

- Нормотворчеством.

- Да, и с этой базой проще подходить к любому вопросу. Ты, во всяком случае, понимаешь, с чего начать. И также можешь посоветовать, опять же, жителям, избирателям как, что, куда? Какие вопросы, в каком аспекте их решать.

- Алексей Геннадьевич, а для вас принципиально было начать не с округа? Вот вы депутат на едином округе, то есть на всей территории города Пскова. Все-таки окружные депутаты, одномандатники, закреплены за определенной территорией, у них есть определенный круг их избирателей, с которыми они общаются. Конечно, решения на сессиях они принимают не только за свой округ, но бьются конкретно за свой округ.

- Здесь, наверное, больше моя универсальность. Еще с тех лет, когда я был рабочим на заводе, я токарь-универсал по первой профессии.

- Ох, вам сегодня и по основной профессии можно идти получать хорошую зарплату.

- Это я уже в курсе, до сих пор общаюсь с теми, с кем работал, иногда заезжаю к ним. Понятно, если бы мне дали округ, наверное, в округе я бы себя также вел. А мне больше нравится разносторонне, во всех аспектах работать.

- Но специфика территории тоже есть.

- Специфика есть, здесь ты можешь неожиданные вопросы получить, которые в принципе не решаются в округе. Они не решаются, а тебе задали вопрос, и ты идешь его решать.

- При этом вы можете быть подспорьем, скажем так, сотрудником в старом значении этого слова. То есть вместе с депутатом-одномандатником, с кем-то из коллег решать проблемы.

- Конечно, иногда так и решаются проблемы. С теми депутатами, с которыми мы хорошо общаемся, а мы со всеми хорошо общаемся, но в основном с моими друзьями мы иногда решаем что-то общее. Забегая вперед, очень много вопросов сейчас по созданию ТОСов. Депутаты-одномандатники иногда просят помочь, потому что у них времени физически тоже не хватает. И мы как центр для этого и работаем, чтобы показать людям, как сделать, как правильно направить, куда пойти и что сделать, чтобы люди не ошибались.

- Хорошо, вот скажите мне от сердца. Говорят, что в городской Думе не может быть политики. О чем я? О том, что принадлежность к фракции — это в основном вещи номинальные. Во всяком случае, и ваш председатель Александр Георгиевич Гончаренко, и глава города Борис Андреевич Елкин нацеливают вас на решение конкретных проблем, потом уже политические позиции. Например, у вас впереди принятие бюджета, и мы уже примерно с годами понимаем, какая политическая партия, в каком чтении голосовать не будет, откажется, кто поддержит, кто консолидировано поддержит. Так вот, на уровне города - политика в какой степени может быть?

- Наверное.

- Я не за то, чтобы вы мне сейчас сказали, что у вас политики абсолютно нет. Но она в деталях-то другая?

- Опять же, если мы сейчас берем окружных депутатов, при формировании бюджета, понятно, что каждый депутат хочет на своем поле побольше.

- Конечно, и это нормально.

- А он же все равно хочет на благо жителей города, но для своего округа, наверное, чуть побольше. Это нормально. Поэтому все-таки политика присутствует при формировании бюджета, при чтениях бюджета. Будем договариваться.

- Но политика — это искусство возможностей, безусловно, и диалога в том числе.

- Поэтому она присутствует, но впоследствии у нас будет заседание фракции по принятию бюджета, и все равно решение будет выработано консолидировано. Мы либо поддерживаем, либо в каких-то аспектах вносим изменения, но такого я пока не встречал.

- То есть все-таки политика определенная есть.

- Да.

ТОСы VS советы домов

- Вы являетесь постоянным участником заседания Центра председателей многоквартирных домов и территориального общественного самоуправления в Пскове. Это общественная форма организации взаимодействия между властями разных уровней, не только городскими. У вас есть представители и региональных комитетов, комитета по ЖКХ и строительству, комитета по контролю и надзору. То есть все те, кто соприкасается с этой сферой, приходят к вам и определенные новшества рассказывают. Вы от города приглашаете УГХ, контрольный комитет и так далее. С какой целью создавался центр? Какими вопросами он занимается сейчас? В целом он существует уже достаточно много.

- 10 лет.

- То есть у него есть определенная история, у него есть определенная сфера направленных действий, но все равно специфика бывает разная. Вот появились ТОСы, и сейчас очень объемный, я уверена, пласт общения занимают как раз-таки ТОСы. Кто приходит на встречи от управляющих компаний? От ТОСов? И где проходят эти встречи? Ведь если посчитать, сколько в городе Пскове многоэтажек, почти полторы тысячи, если придет к вам каждый председатель, да плюс ТОСы, вы, наверное, в филармонии заседаете?

- Центру МКД 10 лет уже. Его раньше курировал Валерий Тюменцев, до него, по-моему, Илья Комиссаров.

- Наталья Старосельская с вами уже несколько лет работает очень плотно.

- Наталья Старосельская сейчас руководитель центра, поэтому при ее, на самом деле, замечательном руководстве центр сейчас, я бы сказал, набрал хорошие обороты. ТОСы к нам присоединились только с этого года, более расширенный формат они в прошлом году набрали, в прошлом году мы их только формировали.

- Ну и потом, деятельность ТОС ведь сопряжена и с управляющими компаниями, и с депутатами.

- Вот председатели многоквартирных домов больше направлены на то, чтобы взаимодействовать, как вы говорите, с управляющими компаниями на предмет благоустройства территории, на предмет хозяйственной деятельности, коммунальных услуг. А ТОС — есть же формы разного участия в ТОС: трудовое, материальное. А здесь уже, получается, вы можете получить грантовую поддержку. Все уже, наверное, в курсе, что на следующий год запланировано аж порядка 10 миллионов.

- Сейчас мы до этого вопроса в деталях доберемся. А чтобы получить грантовую поддержку, надо действовать не просто: «Я хочу».

- Конечно, нужно действовать правильно, а мы поддержим, обращайтесь. Некоторые думают, что тяжело начать. Опять же, самое главное — найти инициативных людей. Если говорить о председателе МКД, то это люди уже пожилого, скажем, возраста. Это неплохо. Они рассудительны, они с опытом, они добьются, чего нужно.

- У них больше свободного времени.

- У них больше свободного времени. И тот, кто стал уже председателем, — это человек настойчивый.

- Это зубры.

- Это зубры, они выгрызут, поэтому у них очень хорошее взаимодействие с управляющими компаниями. И управляющие компании с ними ругаться тоже не хотят, наоборот, они на них очень сильно полагаются. Если что-то — набираешь председателя, решаешь вопрос с ним, он собирает собрание или совет дома. А ТОС — это отдельная структура, которая может помочь жизнь жителей конкретного многоквартирного дома улучшить. В зависимости от того, что они захотят. Это мы говорим о площадках, о видеокамерах, о благоустройстве территории, даже проезжую часть мы можем включать. У меня было такое, что ТОС был зарегистрирован в одном подъезде, люди хотели, чтобы только у них в подъезде был сделан ремонт или чтобы поменяли окна.

- С одной стороны, председатель МКД, если он мудрый человек, - ремонт, по большому счету, можно сделать и за деньги управляющей компании. Не всегда, но можно, если есть ситуация. Я к тому, что, если научиться взаимодействовать со всеми — с ТОСом, с «управляйкой», с депутатом, то спектр твоих возможностей гораздо более широкий, чем просто, когда ты только с управляющей компанией взаимодействуешь. По большому счету, председатель совета многоквартирного дома должен быть очень мудрым политиком.

- Очень мудрым, широко смотрящим, то есть и наперед, он должен просчитывать ситуацию.

- А многим председателям выгодно создавать ТОСы? Способствовать их созданию? Не терпеть их и закрывать глаза, а взаимодействовать и работать.

- Не буду лукавить, но рвения создавать ТОС от председателей я не видел.

- Вам грустно от этого?

- Мне не грустно, потому что я считаю, что если на председателя еще возложить ТОС…

- Нет, я не о совмещении функций, а о том, чтобы это работало параллельно.

- Параллельно — я только «за». Как вы правильно сказали, у нас полторы тысячи многоквартирных домов, но не в каждом доме у нас есть председатель многоквартирного дома.

- Конечно, нет.

- И ТОС в принципе, если создать, где нет председателя, может дублировать эти функции.

- А ТСЖ (товарищество собственников жилья) — это то же самое, что ТОС?

- Нет, это разные вещи. ТСЖ берут дом на баланс, по сути, на самообслуживание. Это не то.

- Они могут параллельно, оставаясь ТСЖ, создать еще и ТОС? Или в этом вообще нет никакого смысла?

- По идее да, почему нет? ТСЖ деньги не дадут, председателю многоквартирного деньги не дадут. А мы заинтересовываем людей в грантовой поддержке.

- Конечно, в получении финансовых средств на свои нужды.

- На нужды, которые они бы хотели реализовать на своей территории.

- Сколько ТОСов в городе?

- По-моему, сейчас порядка 25.

- И я так понимаю, исходя из последних заявлений главы города Бориса Елкина, который, скажем так, увеличил муниципальный фонд поддержки ТОСов, при этом никто не запрещает городским ТОСам участвовать в региональном и даже в федеральных многочисленных конкурсах ТОС, где и финансирование несколько больше, чем в региональных и местных конкурсах, Тем не менее 10 миллионов выделяет бюджет города Пскова. И я думаю, вы как депутат поддержите это решение обеими руками, потому что видите, на что оно идет и какие проекты реализуются. Соответственно, городская власть движение ТОС поддерживает. А какие проекты реализуют, что поддерживают-то? В основном, вы сказали, благоустройство.

- Эти 10 миллионов пойдут: 3 миллиона на общедомовые нужды, на благоустройство территории, а 7 миллионов предусмотрены на строительство детских площадок, но по типовому проекту. Раньше можно было любую.

- Что значит типовой проект? Одинаковые качели?

- Одинаковые качели, одинаковые горки.

- Я к слову «одинаковый» здесь отношусь абсолютно ровно, спокойно и с трезвым сознанием. Почему? Потому что они должны быть сертифицированы, это безопасность.

- Да, безопасность — это в первую очередь. Когда площадки были разные, все осложнялось. Людям объясняем, что этих денег они не увидят, они увидят уже готовую площадку. УГХ так, конечно, проще — закупить типовые площадки.

- Как вы относитесь к самой идее? Ведь у нас же катастрофически не хватает детских площадок.

- Мало того, что катастрофически не хватает. У некоторых площадок уже закончился срок эксплуатации, их потихоньку сносят. Поэтому только карты в руки людям — создавать ТОС, заявляться. Пока еще есть время. Чем дальше, тем больше будет конкурс.

Жаркие дискуссии в центре председателей МКД и ТОС

- Городские власти, скажем так, делегируют эту ситуацию и предвосхищают необходимость. Это тоже дорогого стоит. Мне кажется, это разумно. Ну а что делать? Бюджет весь отдать на детские площадки — это, наверное, еще более опрометчиво, чем не дать нисколько. Какие основные задачи, помимо общения в рамках территориального общественного самоуправления, решает центр?

- В основном это, конечно, задачи образовательные и организаторские.

- Вы имейте в виду просветительскую задачу?

- Просветительская, исключительно просветительская. Наталья Сергеевна заранее готовится, выясняет, какие вопросы интересны председателям МКД. Мы стараемся делить наше совещание на два блока вопросов — для председателей МКД и для ТОСов. И от этого уже приглашаем спикеров, докладчиков.

- По сути это лекция?

- По сути лекция, да. Докладчик разложил материал, следом идет блок вопросов, потому что у людей могут быть вопросы.

- Некоторые дискуссии у вас проходят прямо-таки жарко.

- Очень жарко, особенно последние у нас были очень жаркие.

- Чему были посвящены?

- Минимальным требованиям при обслуживании управляющими организациями. Был директор управляющей организации. Конечно, председатели центра МКД не хотели его отпускать, мы даже задержались немножко.

- Главное, чтобы это было полезно.

- Это очень полезно. Это была нужная тема, очень много полезной информации. Причем она не теоретическая, а практическая и честная. Если даже это плохо, зато честно.

- Стоит выяснить, что же не так, чтобы перестроить работу и двигаться дальше. Это, безусловно, важно.

- И если люди задают вопрос, мы постоянно с Натальей Сергеевной записываем блок вопросов, которые можно проработать, и там уже честно отвечаешь, направляешь людей. То есть стараемся помогать.

- Контрольно-надзорные органы приходят, дабы только заявить, что так?

- Нет-нет. У нас сейчас Алексей Леонидович Крюков курирует, это комитет по контролю и надзору. Он постоянно старается к нам приходить, постоянно комментирует. Если что-то непонятно докладчик говорит, он четко комментирует ситуацию.

- То есть это вовсе не «пригрозильная» история?

- Нет, там все четко. Алексея Леонидовича знаю очень давно, он очень хороший юрист, встречались неоднократно. Все четко. Комитет постоянно присутствует.

- Вы видите, чувствуете отдачу от этой работы?

- Да.

- В чем она выражается?

- У председателей ТОС кругозор увеличивается. Где им взять информацию?

- На разрозненных площадках, в Интернете.

- Да, и ты ведь не всегда пойдешь ее перепроверять. А здесь, по сути, все в одном месте собираются — и специалист, и практик, и контрольно-надзорный орган. И у человека уже не возникает каких-либо сомнений.

- Вы — профессиональный юрист с достаточно большим стажем. Уверена, что есть темы, где и вам приходится поломать голову над какими-то изменениями, что уж говорить о не подготовленной публике.

- Я никогда, даже в своей практике, не касался вопросов ЖКХ. И тут получается так, что жизнь меня подтолкнула и в эту стезю.

- И вообще не так-то просто, да?

- Да, это не так просто. Я всегда старался сторониться, потому что понимал, что мне очень сложно разбираться. А когда ты работаешь юристом, хочешь, чтобы дело было быстрое, легкое, и чтобы еще и деньги заплатили. А здесь, конечно, да.

- Какие проблемные вопросы вам удалось решить за время вашей работы в центре?

- Мы не решаем чьи-то проблемы. Мы стараемся рассказать людям, как правильно решить ее. Грубо говоря, если в зале находится 50 человек, и каждый задаст вопрос… Мы стараемся всю эту информацию по вопросам обобщить, выложить какой-то алгоритм действий по каждому, чтобы это было полезно не одному конкретному лицу, чтобы тот, кто приходит или пользуется нашей информацией, мог использовать ее в своих ситуациях.

- То есть снижение остроты вопроса — это есть эффективность вашей общественной работы. На моей памяти, был такой вопрос, когда вводили ОДН — общедомовые нужды.

- Я уже последки его застал, когда пришел. Надо было разбираться с ОДН. И слава Богу, что на тот момент уже подключился контрольный орган, опять же, в лице Алексея Леонидовича Крюкова. И в принципе ситуация шла тяжело, плохо, но честно. По-другому никак.

Личные приемы граждан

- Так, наверное, и должно быть. Алексей Геннадьевич, приемы граждан — это всегда для депутата особая форма общения, особая форма взаимодействия и особая форма работы. С какими вопросами к вам, как к депутату по всей территории города, приходят люди?

- Самое интересное, что они приходят уже после общения с окружным депутатом. В надежде, что, наверное, я чем-то помогу.

- Что не лишено смысла.

- Да, всегда же хорошо выслушать несколько мнений. Берем, решаем. В принципе как Кассационный суд выносим решение, там другого не будет. Если закон один, по-другому не напишешь.

- Хорошо, а что это? Бытовые вопросы? Вопросы жилищно-коммунального хозяйства?

- Больше вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Последний вопрос был по придомовой территории. В принципе мы его решили. Окружной депутат не смог помочь, а мы решили этот вопрос, направили человека в нужное русло, подготовив его, снабдив его нужными ссылками законодательства и «пугалками» в адрес конкретного органа.

- «Пугалки» сработали?

- Я думаю, да.

- Где можно записаться на ваш прием?

- В общественной приемной «Единой России», номер телефона: 66 25 12. Ежемесячно. Мой — последний четверг месяца.

ДЭГ и музыка на УИКах

- В марте нас ждут выборы президента Российской Федерации. У всех ваших коллег я спрашиваю про дистанционное электронное голосование. Очевидно, с применением дистанционного электронного голосования пройдут выборы. На губернаторских в сентябре очень популярен был ДЭГ. Пользуетесь ли вы, доверяете ли вы этой системе? Это как воспринимать? Это мода? Или мы технически созрели для того, чтобы научиться этому?

- Я думаю, технически созрели. Ввиду того, что у граждан мало свободного времени, они выбирают ДЭГ. Я много с кем общаюсь, даже навязывать не приходится.

- Это больше свободы?

- Это больше свободы. С более старшим поколением — да, проблема. Проблема даже не в том, что у них нет смартфонов. Грубо говоря, на моих выборах, когда в прошлом году проходили выборы в городскую Думу, я общался с пожилыми, объяснял плюсы ДЭГ.

- А для них выборы — ритуал.

- Да, они говорят: «Сынок, а куда мне торопиться?». Она говорит: «Я выйду, дойду, людей знакомых увижу, там все мои сидят». В этом году было у нас в третьей школе, люди спрашивали, куда музыка делась.

- Людям важно, концертов многие хотят, сувениров.

- Когда ты идешь издалека к участку, музыка играет, уже настроение. По сути, это особый ритуал. ДЭГ — по мне, это для молодых людей, для людей среднего возраста. Пожилые могут, но больше за движение они. И тут ничего не поделаешь.

- С точки зрения юриста, профессионала — у вас к ДЭГ есть вопросы? Вопрос доверия, недоверия.

- Больше нет вопросов. Если начинать рассуждать — кто, где, когда — то можно спокойно обратиться в наш центр наблюдения. Пожалуйста, они расскажут. Больше да, конечно. В прошлом году я еще голосовал через ДЭГ, а в этом году у меня паспорт сменился, я не смог, потому что очень маленький срок был между сменой паспорта и регистрацией.

- У меня у нескольких знакомых такая же история. И люди пошли на избирательные участки.

- А так бы я, конечно, выбрал систему ДЭГ, как и в прошлом году.

Видеоверсию эфира можно посмотреть по ссылке выше.