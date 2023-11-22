Александр Козловский поблагодарил губернатора за внимание к Великим Лукам

Корректировка работы администрации Великих Лук - это показатель того, как надо работать на местах. Об этом секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский рассказал в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).
Ранее итоги корректировки работы администрации Великих Лук подвел Андрей Беляев. Он отметил, что перестроение правительством области работы администрации Великих Лук было организовано в качестве помощи муниципалитету. В процессе удалось выстроить конструктивный диалог и обмен опытом.
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