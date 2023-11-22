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Александр Козловский поблагодарил губернатора за внимание к Великим Лукам

Корректировка работы администрации Великих Лук - это показатель того, как надо работать на местах. Об этом секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский рассказал в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Я хотел бы поблагодарить Михаила Юрьевича (Ведерникова, губернатора Псковской области - ред.) и его команду за то, что они уделяют особое внимание не только городу Пскову, но и районам, районным центрам, таким как Великие Луки. Они способны оторваться и выехать на помощь коллегам из Великих Лук, в город, который находится не рядом. А критика должна присутствовать. Губернатор говорит конструктивно. Критика была, люди приехали, посмотрели свежим взглядом, помогли организоваться. Вопрос был решен. Отработали все вместе – и городская власть, и губернатор, и правительство. Это показатель, как надо работать», - отметил Александр Козловский.

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Ранее итоги корректировки работы администрации Великих Лук подвел Андрей Беляев. Он отметил, что перестроение правительством области работы администрации Великих Лук было организовано в качестве помощи муниципалитету. В процессе удалось выстроить конструктивный диалог и обмен опытом.

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