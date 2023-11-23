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Общество

Предновогодние вечера пройдут в бистро Eaters в Пскове

23.11.2023 08:10|ПсковКомментариев: 0

Задумываетесь, где собраться с друзьями, коллегами проводить уходящий год и подвести итоги? В бистро Eaters на Октябрьском проспекте знают прекрасный вариант! Специально для вас 23 и 29 декабря в бистро Eaters пройдут предновогодние вечера.

 

В эти дни атмосфера будет дополнена новогодней программой от Галины Маргесь и специальным меню от шеф-повара. Дед Мороз и его внучка Снегурочка, диджей-сет, зажигательные конкурсы, подарки и встреча Нового 2024 года ожидает всех гостей.

В меню вечера: паштет из куриной печени, риет из лосося, брускетты, рулетики из баклажанов с фермерским сыром, вителло тоннато с ростбифом, индивидуальный столичный салат с телятиной. Горячая закуска на стол - мидии в винно-сливочном соусе. Горячее блюдо на выбор: филе судака с пюре из цветной капусты, свиная вырезка с гратеном из корнеплодов. Морс, вода с лимоном, свежий хлеб и мандарины также входят в меню ужина.

Алкогольные напитки гости могут предоставить свои или воспользоваться предложением бистро Eaters. Приветственный бокал игристого всем гостям!

Стоимость на одну персону составляет 4 000 рублей.

Предновогодний вечер в бистро Eaters - прекрасный вариант для компаний от 4-х до 10 персон! Торопитесь - количество мест ограничено! Подробности по телефону: +79934421037. Адрес: Псков, Октябрьский проспект, 14.

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Теги: #Новый год #псков #праздник
Источник: Псковская Лента Новостей
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