Общество

Совфед одобрил закон о повышении военных пенсий с октября 2024 года

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о повышении военных пенсий с 1 октября 2024 года на 4,5%.

В документе отмечается, что с 1 января 2012 года денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии в размере 54% и с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2 % до достижения 100%, пишет РИА Новости.

«С 1 октября 2024 года размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии предлагается установить на уровне 89,32 %, имея ввиду увеличение "военных" пенсий на 4,5%», - говорится в сопроводительных документах.

Помимо военнослужащих, закон распространяется на граждан, проходящих службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотиков и психотропных веществ, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения.