Общество

Фиктивное отцовство аннулировали в Пскове

Фиктивное отцовство выявили и аннулировали в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Иностранец с целью получения гражданства России в упрощенном порядке договорился с женщиной об установлении фиктивного отцовства над ее ребенком за материальное вознаграждение. Молодая мать-одиночка согласилась «подзаработать» и обратилась в отдел ЗАГС для внесения записи об отцовстве иностранца в отношении ребенка.

Действия указанных лиц означали возникновение семьи, в том числе исполнение прав и обязанностей родителей. Прокурор города направил в суд соответствующий иск.

Требования прокурора суд удовлетворил. Запись акта о рождении в части сведений об отце ребенка признали недействительной и исключили из документа. Актовую запись об установлении отцовства также аннулировали.