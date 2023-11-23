Общество

Предварительные итоги нацпроекта «Образование» подведет Андрей Ермаков в пресс-центре ПЛН

Онлайн-брифинг с участием временно исполняющего обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрея Ермакова пройдет сегодня, 23 ноября, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Основной темой разговора станут предварительные итоги реализации национального проекта «Образование» в Псковской области в 2023 году. Какие масштабные проекты удалось осуществить в рамках нацпроекта? Каков общий процент исполнения на данный момент? Есть ли направления или объекты, который не удастся завершить в срок? С какими трудностями пришлось столкнуться?

Об этом и многом другом — в 15.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.