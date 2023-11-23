Общество

Административные корпуса полиции капитально отремонтируют в Печорах

Комплексный капитальный ремонт административных зданий межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Печорский» проведут в Печорах в 2024 году. Заявка на разработку проектно-сметной документации размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Подрядчику предстоит разработать проектно-сметную документацию на комплексный капитальный ремонт административных зданий межмуниципального отдела, расположенных на улице Мира, 12 в Печорах. Это двухэтажное и трехэтажное административные здания с подвальными помещениями. Стоит отметить, что двухэтажное здание - объект культурного наследия, его общая площадь составляет 362,3 квадратных метра. Площадь трехэтажного здания - 929,7 квадратных метра.

Подрядчика определят 1 декабря. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 928 656 рублей 19 копеек.

Капительный ремонт собираются финансировать за счет средств федерального бюджета.