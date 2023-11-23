Общество

Использование ИИ будет обязательным для получения компаниями субсидий из бюджета

Применение технологий искусственного интеллекта предприятиями станет обязательным для получения ими субсидий от государства. Такой подход будет тестироваться в следующем году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«По поручению президента использование искусственного интеллекта станет обязательным для всех компаний, которые планируют получать какие-либо субсидии из федерального бюджета. Со следующего года мы протестируем такой подход на предприятиях, годовая выручка которых превышает 800 млн рублей», - сказал вице-премьер в ходе выступления на конференции AI Journey.

Чернышенко уточнил, что это будет касаться компаний, которые работают в приоритетных для страны отраслях, пишет ТАСС.