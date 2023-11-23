Общество

В России предложили увеличить шрифт на продуктах питания

Директор института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести минимально допустимый размер шрифта с ключевой информацией на продуктах питания.

Орлов объяснил, что миллионы россиян в продуктовых магазинах регулярно сталкиваются с просьбами других посетителей помочь им прочесть ту или иную информацию на упаковках. Более того, поиск нужной информации и ее прочтение из-за мелкого шрифта зачастую вызывают проблемы даже у покупателей с хорошим зрением, добавил он RT.

«В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности введения в нормативно-правовые акты положения о минимально допустимом размере шрифта для ключевой информации (состав, противопоказания, дата изготовления и срок годности, контакт для претензий покупателей и т. п.), размещаемой на розничной таре (упаковке) продовольственной продукции», — говорится в обращении политолога.