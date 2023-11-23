Общество

В России выпустили карты глубин водоемов для рыбаков

Новосибирская IT-компания «Дата Ист» выпустила мобильное приложение для рыбаков с картами глубин водоемов, оно работает без Интернета и включает карты сразу для нескольких регионов России, говорится в сообщении компании.

«Компания "Дата Ист" подготовила интерактивные карты для любителей рыбной ловли – в Пермском крае, Удмуртии и Чувашии, Республике Марий Эл, Новосибирской, Московской, Ростовской, Костромской, Ивановской и Нижегородской областях», - говорится в сообщении.

Карты дают представление о рельефе дна водоемов, глубины на них отмечены разным цветом и отображены с помощью изобат-линий, соединяющих точки одинаковых глубин. Это позволяет быстро оценить местность для успешного улова. С помощью карт можно определить глубину водоема на разных участках, сориентироваться на водной местности, узнать расстояние и направление движения. Рыбаки могут ставить точки на карте водоема, записывать треки движения по воде и делиться информацией с друзьями, пишет РИА Новости.