Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Начни танцевать с «Триумфом»!

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гости студии – руководитель и главный тренер ТСК «Триумф» Ольга Гуляс и спортсмен основного состава ТСК «Триумф» Мира Барсукова.

Они расскажут, как давно существует танцевально-спортивный клуб, кто его основал и кто сейчас преподает в клубе «Триумф», в чем его миссия, чем занимаются воспитанники клуба, кроме изучения латиноамериканской и европейской программ. Об этом и многом другом — в эфире.

Ведущий – Артем Татаренко.