Общество

Екатерина Мизулина: Осенью поступило 16 фейковых новостей о нападении на школы

16 фейковых новостей о нападении на школы России поступило за осень 2023 года, что сеет панику в городах. Об этом сообщила исполнительный директор Национального центра помощи детям, член Общественной палаты РФ, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина, которая приехала в Псков на встречу со студентами сегодня, 23 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы живем в ситуации информационной войны, и она касается каждого из нас, не обходит никого стороной», - сказала Екатерина Мизулина.

Она пояснила, что информационная война проявляется в различных формах, в частности, это фейковые новости, в том числе о нападении на школы.

«Мне много пишут школьники из Воронежа, Мурманска, Арзамаса по поводу ложных слухов о нападении на школы. Города в панике, полиция вынуждена все эти фейки проверять, но след ведет в одну сторону - на Украину, в город Харьков. За осень это происходит уже 16 раз, дети, учителя, родители в панике, боятся отпускать детей в школы. Это наша сегодняшняя реальность. И когда мы говорим про информационную войну, эта война включает много точек, и началась она не с 24 февраля 2024 года», - сказала Екатерина Мизулина.

Далее она рассказала про действия дистанционных мошенников, кражу личных данных россиян, провокации и другие проявления информационной войны.