Общество

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о предварительных итогах нацпроекта «Образование» в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга, который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Основной темой разговора станут предварительные итоги реализации национального проекта «Образование» в Псковской области в 2023 году. Какие масштабные проекты удалось осуществить в рамках нацпроекта? Каков общий процент исполнения на данный момент? Есть ли направления или объекты, который не удастся завершить в срок? С какими трудностями пришлось столкнуться?

Ответы на эти и другие вопросы даст исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

Трансляция завершена.