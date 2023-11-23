Общество

Каждому вандалу по лому и венику

О проблеме вандализма сказаны и написаны тысячи слов. Хулиганов находят, штрафуют, порицают в СМИ и соцсетях, но раз за разом находятся новые, проявляющие нездоровый интерес ко всему, что попадётся на пути. Они крушат скамейки, громят детские площадки и общественные туалеты, уродуют памятники, оставляют свой след на стенах зданий. Даже камеры видеонаблюдения порой не останавливают тех, кто задумал своё грязное дело. Объективы просто заливают краской, либо не делают даже этого и портят чужое имущество с гордо поднятой головой и радостным оскалом. Удастся ли нам когда-нибудь победить «ошапуркинг»? Вопрос из разряда риторических.

Крадут из бюджета

Последнее время «вандальные» новости стали частенько долетать из южной столицы региона. Вернее, из одной конкретной точки. В Великих Луках больше всего тумаков достаётся подземным переходам на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Дьяконова, введённым в эксплуатацию всего год назад. С тех пор объект чуть ли не каждый месяц приходится приводить в порядок. Стены уже неоднократно перекрашивали, чтобы скрыть надписи, оставленные местным хулиганьём. Покоя вандалам не дают штукатурка, светильники и видеокамеры, установленные специально для пресечения незаконных действий «ошапурков». Это обидное словечко, введённое в массовый оборот губернатором, быстро прижилось, и оно как нельзя лучше характеризует некоторых наших сограждан.

При этом складывается впечатление, что некоторые считают принадлежность к данной «касте» поводом для гордости и стремятся как можно быстрее в неё попасть. В объективы камер в великолукских переходах попадают подростки, которые даже не стараются скрыть своего лица. Они пачкают дорогостоящее оборудование краской, пытаются его то ли свернуть, то ли оторвать, попутно выводят из строя освещение, расписывают стены и занимаются другими вещами, которые говорят лишь о невежественности и невоспитанности. Ну вот зачем было лезть в электрические щитки и выключать автоматы?

Устраняют последствия таких деяний местные власти. Они привлекают подрядчиков, в том числе организации, занимающиеся техобслуживанием систем видеонаблюдения. Услуги таких контор стоят довольно дорого, каждый выезд приходится оплачивать из городской казны. И хорошо, если речь идёт о необходимости повесить замок на электрощитовую, отмыть или починить камеру, а не установить новую взамен окончательно испорченной.

В среднем стоимость систем, подобных размещённым в подземных переходах Великих Лук, составляет около 10 тысяч рублей вместе с установкой - в зависимости от комплекта оборудования и запросов фирмы, которая его монтирует. Каждый выезд на объект впоследствии тоже далеко не бесплатный, будь то починка аппаратуры или проверка её работоспособности.

Городские власти уже называли суммы, которые «воруют» из бюджета вандалы. Например, одна испорченная скамейка обходится в 20 тысяч рублей. За украденный люк от ливнёвки нужно заплатить около двух с лишним тысяч рублей, а сломанный цветок виолы стоит совсем копейки, чуть более 100 рублей. На первый взгляд суммы могут показаться незначительными, но в итоге всё это оборачивается приличными тратами. Часть из них возместить не удаётся по причине невозможности поимки каждого хулигана.

Таким образом, город в прямом смысле разоряется на ликвидацию последствий ошапуркинга вместо того, чтобы направить деньги на что-то более значимое. Например, установить новую детскую площадку или отремонтировать очередной дворовый проезд. Вандалы наносят вред, прежде всего, добропорядочным гражданам, ожидающим благоустройства. А власти вынуждены раз за разом объяснять, почему на это не хватило денег.

«Большой Брат следит за вами»

Казалось бы, об ответственности за вандализм и хулиганские действия не сказал только ленивый. Однако никакие предупреждения и призывы не пробиваются сквозь закостеневшую кору головного мозга юных великолучан, вставших на скользкую дорожку. Именно несовершеннолетние чаще всего совершают противоправные деяния, подпадающие под статью 20.1 КоАП РФ, а в некоторых случаях являющиеся составом уголовного преступления.

С каждым фактом порчи городского имущества разбирается полиция. Будь то «непонятные иероглифы» на заборах, сожжённая беседка, сломанная скамейка, разбитый рекламный стенд или вырванный из земли дорожный знак. У правоохранительных органов, конечно же, других дел нет, кроме как искать малолетних нарушителей и проводить беседы с их родителями.

Ответственность за вандализм наступает с 14 лет. Раскрываемость подобных преступлений в Псковской области на высоком уровне, подчёркивают в региональном УМВД. Помогает система «Безопасный город» и очевидцы, которые становятся свидетелями порчи городского имущества. Все вандалы, которые «развлекались» в подземных переходах Великих Лук, найдены и наказаны. Один из них даже отсидел трое суток ареста и, вроде бы, встал на путь исправления.

Видимо, работает только метод кнута. Никакие разъяснительные беседы со стороны родителей, чиновников и правоохранительных органов не имеют воздействия сильнее, чем реальное наказание. Как правило, одного раза привлечения к ответственности достаточно, отъявленных вандалов-рецидивистов в регионе не замечено. А если совершенное злоумышленником деяние квалифицируется именно как вандализм, а не мелкое хулиганство, урок усваивается совсем хорошо. Очевидно, что 40 тысяч рублей способны больно ударить по кошельку родителей, вырастивших недоумка, ставшего фигурантом уголовного дела. Возможно, он и сам что-то осознает и больше никогда не поступит подобным образом. Но это могут сделать другие, его последователи.

По данным городских властей, в Великих Луках становится меньше людей, испытывающих непреодолимую тягу испортить подземные переходы. Это связывают с установкой камер с онлайн-вещанием, активностью горожан в соцсетях, наказанием виновных и публикациями портретов антигероев на страницах СМИ.

Хочется верить, что не за горами светлое будущее, когда отрицательных примеров будет достаточно для того, чтобы люди начали бережно относиться ко всему, что понастроили для них за дорого и с неимоверным трудом. Однако пока что объекты, расположенные в оживлённых общественных местах, продолжают приковывать внимание желающих прикоснуться к прекрасному и разрушить его.

Многие учатся только на своих ошибках - это факт. Вандалы, которых пока не удалось найти и наказать, продолжают ходить по улицам в поисках новой жертвы. К примеру, где сейчас злоумышленник, который испортил книгу Кота учёного? Чего коснутся его ручонки в следующий раз? Смертью храбрых падёт лавочка или видеокамера? А может, этот человек скоро вернётся на место преступления и продолжит крушить декоративные фигуры, созданные по мотивам известных сказок. Есть доля вероятности, что так произошло из-за какой-то личной неприязни к Пушкину. Или же в целом к городу, который с каждым годом становится всё красивее и облагороженнее, только не каждый способен это оценить.

Проблема в головах

Аналогичная ситуация складывается и в других городах, это проблема не только Великих Лук. Думаю, в Псковской области нет ни одного уголка, где над благоустройством не «потрудились» бы вандалы. По большей части тоже несовершеннолетние.

Современные подростки - это вообще отдельный вид прекрасного. Кто виноват в том, что они себя так ведут? Наверное, в первую очередь родители, которые вовремя не привили им что-то очень важное. В умных психологических книгах написано, что после 14 лет с ребёнком уже ничего делать не надо - ни учить, ни воспитывать, ни уж тем более читать нотации. Если до наступления этого возраста отпрыску не сумели объяснить, на чьи деньги строят детские площадки, облагораживают клумбы, устанавливают камеры, оборудуют пешеходные переходы и прочее - всё, пиши пропало, момент упущен. Что выросло, то выросло и отправилось громить всё на своём пути.

Причин такому поведению называется масса, одна из самых очевидных заключается в том, что сегодняшние дети не ценят чужой труд и вообще смутно знакомы с этим понятием. Исправить ситуацию крайне сложно, уроки трудового воспитания в школах способны оказать должное воздействие разве что на младших школьников. А старшим, которые уже пошли по наклонной, прямой путь только на исправительные/принудительные работы. Залил краской видеокамеру? Пускай идёт улицы мести - дворников везде не хватает. И руки будут заняты, и дело полезное. Есть предположение, что 15 суток, проведенные под дождём с метлой в руках или на морозе с лопатой, отобьют желание самоутверждаться посредством порчи городского имущества.

Вариантов наказаний, которые пойдут на пользу обществу и самому подростку, масса. Можно привлекать хулиганов к починке сломанных ими же скамеек, мытью расписанных ими стен. Да только не все родители оценят такую идею по достоинству - как же так, их чадо заставят взять в руки что-то тяжелее компьютерной мыши.

Именно взрослые виноваты в том, что сейчас происходит. Они сами вырастили поколение ошапурков, избалованных и не знающих, что такое стереть с доски в школе или починить табуретку дома. Ручной труд ныне не ценится и порой даже презирается, в моде совсем другое. Кто станет снимать видосики для соцсетей о покраске урн в городском парке? А вот если их перевернуть, то получится годный контент.

Проблема вандализма давно запущена, и решить её быстро не получится.

Возможно, должно вырасти новое поколение, которое будет бережно относиться ко всему, что создано другими людьми. Только кто воспитает этих будущих детей? Взрослые, которые сами по молодости занимались чёрти чем, вытягивая последние финансовые и моральные ресурсы у родителей. Самореализовывались не посредством достижений в спорте или учёбе, а благодаря масштабу разрушений и количеству лайков под соответствующими роликами.

Слабая надежда на изменения в обозримом будущем всё же есть. Ресурсов для поимки нарушителей становится больше, общественное порицание тоже набирает силу. Неотвратимость сурового наказания (не только штраф и возмещение ущерба, а привлечение юных вандалов к общественно-полезному труду) и публичная огласка могут сделать своё дело. Страна должна знать своих «героев» - пускай из каждой табуретки говорят и показывают, как школьник, испортивший видеокамеру, проводит время не в тик-токе, а во дворе многоэтажки. В руках у него лопата и лом, которым он сбивает лёд с асфальта. Малолетний ошапурок, замещающий дворника, - вот это действительно годный контент.

Вандализм - это не только способ развлечься или получить признание, но и форма выплеска негативной энергии. Зачастую детям просто некуда деть накопленные гнев и агрессию. Всё это нужно направлять в мирное русло. И если молодёжь не в курсе, что именно для неё нынче создаётся инфраструктура, пусть узнают хотя бы о том, каких трудовых ресурсов это стоит. Сделайте так, чтобы 15 суток исправительных работ показались годом - глядишь, больше не возникнет желания что-нибудь испортить, да и сил не останется. А результаты обязательно выкладывать в сеть, чтобы другим неповадно было.

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Ульяна Лаблюк