Общество

«Зверьё моё»: О жизнерадостных корги и статных алабаях. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 23 ноября.

Гость студии - владелица питомника «Из Фомкино» Ольга Лажевич. Она рассказала об особенностях корги и продемонстрировала все прелести этой породы воочию: вместе с заводчицей в студии поприсутствовала одна из её подопечных — прекрасная Елизавета.

Также в питомнике разводят среднеазиатских овчарок — Ольга Лажевич рассказала о нюансах содержания таких собак.