Общество

В Себеже полицейские нашли потерявшуюся 51-летнюю женщину

В Себеже полицейские нашли потерявшуюся 51-летнюю женщину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Взволнованная жительница Себежа обратилась в дежурную часть МО МВД России «Себежский». Она рассказала полицейским, что пропала её 51-летняя сестра, которая страдает провалами в памяти. Они делали покупки на рынке, а после чего обратившаяся в полицию женщина направила родственницу с покупками в сторону дома, а сама на несколько минут зашла в районный культурный центр, где состоит в хоровом коллективе. Однако придя домой, увидела, что пакеты с покупками есть, а сестры нет. Куда и как далеко могла уйти женщина – неизвестно.

Полицейские незамедлительно приступили к поиску. Всем нарядам была разослана ориентировка с приметами потерявшейся пенсионерки. На следующий день инспектор по делам несовершеннолетних МО МВД России «Себежский» лейтенант полиции Элина Какаулина при обходе жилого сектора заметила женщину, схожую по описанию с ранее присланной ориентировкой, подойдя к ней, инспектор узнала потерявшуюся.

Сотрудник полиции отвела потерявшуюся женщину к себе в квартиру, так как живет в соседнем доме, вызвала скорую медицинскую помощь и напоила горячим чаем. После чего полицейские отвезли её домой.

Как оказалось, женщина не помнит, куда и зачем пошла после совершения покупок на уличном рынке вместе со своей сестрой.

Сестра найденной женщины поблагодарила Элину Какаулину и сотрудников полиции за оперативное реагирование и неравнодушие к чужой беде.