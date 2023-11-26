Общество

Псковские призывники поздравили мам с Днем матери

Призванные из Псковской области военнослужащие Росгвардии, проходящие службу в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, приняли участие в акции «С любовью к маме».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по региону, солдаты написали слова любви и признательности своим матерям на специально подготовленных праздничных бланках с символикой ведомства. Письма с пометкой «С любовью к маме» были отправлены в Псковскую область.

В честь праздника командование воинских частей пригласило мам встретиться с сыновьями и познакомиться с условиями их службы.

Военнослужащие по призыву, проходящие службу в Росгвардии, обеспечивают общественную безопасность и охрану важных государственных объектов.