Общество

Митрополит Тихон: Кот Владыка и бульдог Хрюнстон прибыли в Крым

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) рассказал, что на этой неделе в Крым приехали его питомцы — кот по кличке Владыка и бульдог Хрюнстон. Об этом сообщается на странице митрополита в социальной сети «ВКонтакте».





Там же приводится высказывание священника при общении с журналистами.

«Владыка прибыл на землю Тавриды, теперь он житель Тавриды. Зовут его правда Владыка, потому что он такой важный, очень солидный. Он сам себе выбрал эту кличку, это целая особая история. И с ним еще приехал пес, бульдожка такая. Он маленький, ростом чуть выше кота, он называется Хрюнстон. Должен был называться Уинстон, поскольку англосаксонская порода, но поскольку у нас недружественные отношения, пока он Хрюнстон», — рассказал митрополит Тихон.