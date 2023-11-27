Общество

Отдельное наказание за мелкие взятки чиновниками и менеджерами введут в России

В России планируют ввести отдельное наказание за получение мелких взяток — до 10 тыс. рублей — для должностных лиц, а также менеджеров коммерческих организаций. Такой законопроект депутатов Госдумы получил положительные отзывы Верховного суда и кабмина и может быть принят ГД в декабре.

В законопроекте речь идет о выделении в статьях УК РФ 204.2 «Мелкий коммерческий подкуп» и 291.2 «Мелкое взяточничество» самостоятельных составов преступлений.

К ним предлагают отнести дачу и получение мелкой взятки должностным лицом или иностранным должностным лицом, а также незаконную передачу и получение предмета мелкого коммерческого подкупа лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, пишут «Известия».

За эти преступления предлагается ввести отдельные наказания. Так, за дачу или получение взятки должностными лицами предлагается ввести штраф до 300 тысяч рублей, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок от двух до трех лет.

такое преступление будет совершено группой лиц, осужденным за это ранее или с признаками вымогательства взятки, то за это предлагается наказывать штрафом до 1 млн рублей, либо исправительными работами на срок до 18 месяцев, либо ограничением свободы на срок от трех месяцев до четырех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

За коммерческий подкуп предлагается наказывать штрафом до 150 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 200 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года.

За совершение же преступление с отягчающими обстоятельствами (группой лиц по предварительному сговору, ранее судимым лицом) будет уже грозить штраф до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до 18 месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.