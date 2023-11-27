Общество

Небольшой снег в отдельные дни прогнозируют на Северо-Западе России

По вине фронтальных разделов на юге России пройдут небольшие дожди, а температурный режим будет умеренно прохладный. Только в середине рабочей недели ожидается кратковременное потепление на 3–4°C, сообщает метеоцентр «Фобос».

Как уточнили синоптики, Северо-Запад будет находиться в стороне от траекторий циклонов, поэтому здесь лишь в отдельные дни пройдёт небольшой снег. В дневные часы столбики термометров покажут на юго-западе −2…−7°С, на севере и востоке – до −7…−12°С.

В Центральной России рабочая неделя стартует ненастьем и оттепелями, но уже со вторника осадки ослабеют и подморозит до −1…−6°С. Ещё одна волна тёплого воздуха ненадолго пробьётся в регион в четверг, так что опять столбики термометров поднимутся выше нулевой отметки.

В Санкт-Петербурге самые заметные снегопады пройдут во вторник, в остальные дни рабочей недели существенные осадки маловероятны. Преобладающая дневная температура −4…−7°, во вторник на 2–3° теплее.

В Москве время от времени будет сыпать снег, в понедельник и четверг осадки усилятся, и могут переходить в дожди, в том числе и ледяные. Днём в столице −4…−7°, в понедельник и четверг −1…+2°.