Общество

Россияне стали чаще брать кредиты на технику

С января по сентябрь 2023 года россияне стали в два раза чаще брать кредиты на смартфоны, ноутбуки, другую электронику и бытовую технику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков крупных российских банков.

В первую очередь вырос спрос на кредиты на телевизоры, смартфоны, ноутбуки и стиральные машины.

Многие россияне в 2023 году приобрели те вещи, которые не могли позволить себе в прошлом. То есть в среднесрочной перспективе люди станут меньше приобретать технику в кредит. Это связано с тем, что граждане постепенно возвращаются к разумной модели потребления, добавили эксперты.

На прошлой неделе стало известно, что Центробанк РФ установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой для банков и микрофинансовых организаций на январь – март 2024 года.