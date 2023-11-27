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Общество

С внедрением ИИ во все сферы жизни человечество начинает новую главу своего существования: итоги главной дискуссии AI Journey 2023

27.11.2023 12:50|ПсковКомментариев: 0

На конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» президент РФ Владимир Путин поделился своим видением развития этого направления в стране. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбера.

На международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) состоялась главная дискуссия «Революция генеративного ИИ: новые возможности». В разговоре принял участие Президент России Владимир Путин, модерировал беседу президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Герман Греф отметил, что задача сегодняшний дискуссии — обсудить, что генеративный ИИ может дать человечеству, как он может расширить возможности и способности каждого человека.

Президент России Владимир Путин рассказал, что за последний год отрасли экономики и социальной сферы России в 1,5 раза расширили использование решений в области искусственного интеллекта. Инвестиции в эту сферу растут, а компании всё более эффективно решают свои производственные задачи благодаря ИИ.

Но интегральное измерение усилий — это не только бизнес-показатели, но и растущее доверие людей к новой, сквозной, универсальной и, по сути, революционной технологии. С внедрением искусственного интеллекта в науку, образование, здравоохранение и другие сферы человечество начинает новую главу своего существования.

Граждане видят, подчеркнул президент РФ, как ИИ делает более простыми и удобными многие повседневные процессы, улучшает качество управления, механизмы предоставления государственных услуг, всё шире применяется в организациях, на предприятиях, в работе регионов. Владимир Путин отдельно остановился на развитии генеративного искусственного интеллекта, который пишет программный код, формирует чертежи и детали, постепенно начинает использоваться в проектировании сооружений и зданий, сокращает время поиска наилучших молекул для создания лекарств, создаёт фильмы, музыку и стихи. И это лишь отдельные сферы, где машина по своим способностям сравнялась с человеком, а где-то и превосходит его возможности.

И это означает, что технологии генеративного ИИ — уже не примитивные исполнители наших команд. Технологии нового поколения фактически становятся напарниками, партнёрами людей в самых разных областях и сферах. Для бизнеса, государств сегодня это ключевой ресурс, чтобы стать суперэффективными.

По мнению главы государства, используя генеративный ИИ, компании могут создавать продукты, услуги с уникальными характеристиками по запросу конкретного потребителя. И такие прорывные решения открывают путь к созданию целого спектра новых бизнес-моделей, что позволяет снижать потери, внедрять принципы бережливого производства и значимо увеличивать производительность труда.

Огромные возможности применение ИИ может дать сфере государственного управления. Это полный переход к управлению на основе данных, что позволит автоматизировать ещё больше административных процедур, в разы ускорить процессы принятия решений, основанных на больших данных. А это означает — кардинально улучшить, изменить облик многих сфер, которые напрямую касаются каждого гражданина.

При этом, добавил президент РФ, искусственный интеллект не заменит медицинского работника или учителя, однако может служить их верным, эффективным помощником, может предоставить педагогу больше времени для воспитания и развития детей, помогать врачу предотвращать и выявлять на ранней стадии болезни, использоваться для дистанционного мониторинга здоровья людей.

Президент отметил, что Россия входит в число немногих стран, в которых есть собственные технологии генеративного ИИ, и нужно укреплять это конкурентное преимущество. Нужно подумать о разработке на базе генеративного ИИ больших отраслевых моделей и их внедрении, чтобы повысить производительность труда и заработные платы в ключевых областях российской экономики. И для этого тоже необходимы специальные программы повышения квалификации.

Глава Сбербанка Герман Греф добавил, что ещё одна важная задача — создание доверенного искусственного интеллекта. И более современные модели сегодня уже в состоянии указывать на то, что в менее современных моделях есть какие-то изъяны в датасетах, и показывать, как эти проблемы решить. Точно так же более продвинутые модели можно использовать для решения проблемы «чёрного ящика», то есть для объяснения того, почему ИИ принял то или иное решение.

Герман Греф обозначил три основные сферы, в которых ИИ, по прогнозам экспертов, даст наибольшие прорывы. Это здравоохранение, образование и построение принципиально новых систем управления. Развитию искусственного интеллекта в этих трёх направлениях и были посвящены выступления следующих спикеров.

Так, Андрей Тяжельников, главный врач поликлиники № 220 города Москвы, объяснил, что для максимально быстрого развития ИИ в медицине необходимы данные, получение которых требует соответствующей инфраструктуры, которая уже есть и активно совершенствуется. В стране формируется более 5 млн электронных медицинских документов. Только в Москве ИИ уже поставил 12 млн предварительных диагнозов. В будущем цифровой помощник появится как у врача (чтобы минимизировать рутину и дать ему больше времени на работу с пациентами), так и человека (чтобы помогать ему сохранять здоровье).

Заместитель директора школы № 186 из Нижнего Новгорода, учитель математики Наталья Трояновская рассказала о работе на цифровой образовательной платформе, которая помогает каждому ученику найти своё призвание и раскрыть свой талант. Платформа упрощает подготовку учителя к уроку, повышает мотивацию детей к учёбе и обеспечивает персонализированный подход. Искусственный интеллект помогает снизить нагрузку на учителя.

Руководитель платформы СберКласс Владислав Кожемякин добавил, что искусственный интеллект позволяет увеличивать эффективность обучения в среднем на 30%, персонализируя обучение, повышая их вовлечённость и снижая стресс. И одновременно он разгружает учителя и может автоматизировать, например, проверку домашних заданий. Руководитель направления Центра индустриальных внедрений искусственного интеллекта Сбербанка Алёна Кочорова объяснила, как ИИ внедряется в госуправлении, в частности в Московской области. Большие языковые модели успешно применяют и в других странах —в пенсионной системе и для уведомления о субсидиях и так далее. В России подобные решения сейчас внедряются в систему госуправления в 67 регионах. Ректор Университета Иннополис Александр Гасников отметил, что для развития ИИ критическое значение имеют четыре аспекта: работа с данными, вычислительные ресурсы, алгоритмы и кадры. На этом и нужно фокусировать усилия. Причём работа с кадрами начинается с младших классов школы, когда детей важно заинтересовать ИИ. Огромное значение имеют и гранты для взрослых исследователей.

Также в ходе дискуссии выступили губернаторы Московской области Андрей Воробьёв и Кемеровской области Сергей Цивилёв, которые рассказали, как ИИ внедряется в их регионах. Для подготовки востребованный специалистов в сфере ИТ в 6 регионах страны реализуется «Школа 21» — бесплатная школа программирования от Сбера, которая даёт возможность участникам от 18 лет бесплатно получить прикладные навыки в ИТ-сфере, а компаниям — специалистов высокой квалификации для цифровой трансформации регионов. Запланировано открытие кампусов еще в 16 городах страны. Реализация проекта «Школа 21» в ряде регионов РФ проходит, в том числе, по поручению президента России Владимира Путина.

В дискуссии также принял участие Илья Гринюк — 17-летний школьник, абсолютный победитель всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту.

В завершение дискуссии президент РФ отметил, что России нужна эволюция в сфере искусственного интеллекта, но эта эволюция должна быть организована быстро, качественно, эффективно, на всех уровнях: на уровне бизнеса, муниципалитетов, субъектов федерации, федеральных органов власти, во всех сферах жизни. К этому нужно стремиться, и для этого необходимо сосредоточить все свои интеллектуальные, административные и финансовые ресурсы, если мы хотим обеспечить будущее страны.

Теги: #Сбер
Источник: Псковская Лента Новостей
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