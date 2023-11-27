Общество

Костры в детских палаточных лагерях хотят избавить от формальностей

Сейчас для палаточных лагерей действуют слишком строгие правила, поэтому организовать такой отдых в некоторых регионах невозможно. Есть сложности и с предоставлением земель под такой отдых. Из-за этого школьников, отдыхающих на природе, с каждым годом все меньше. Об этом не раз говорили в Госдуме. В итоге два думских комитета подготовили рекомендации министерствам и ведомствам для разработки единых критериев организации коллективного отдыха детей в палатках.

Отдых на природе в компании сверстников не только укрепляет здоровье детей, но и формирует их личности, отмечали участники парламентских слушаний о проблемах развития палаточных лагерей, которые прошли 16 октября в Госдуме. Вдали от дома, вне комфортных условий, дети учатся преодолевать трудности. И в этом безусловная польза такого отдыха, считают детские психологи. К тому же это один из самых доступных видов туризма.

Однако за последние десять лет количество отдыхающих на природе детей сократилось в пятьдесят раз, ранее писала «Парламентская газета». В 2019 году в России было 1375 палаточных лагерей, в 2023 году остался 521. Три года назад в них отдохнули больше 183 тысяч детей, а прошедшим летом — только 79 тысяч.

Основные причины негативной тенденции — в нехватке кадров, инфраструктуры и излишних требованиях со стороны контролирующих органов, отметили парламентарии. Например, есть норма об обязательной обработке от клещей поляны, на которой разместят палатки. Требование выглядит странно — ведь до этой поляны отдыхающие идут по лесу, а весь лес от клещей не обработать. А о каждом походе, даже однодневном, нужно предупреждать сразу два ведомства — Роспотребнадзор и МЧС, напомнили участники парламентских слушаний.

Если не развивать и не поддерживать активный детский и молодежный туризм на государственном уровне, этим начнут заниматься нелегально, считают парламентарии. К тому же у подростков и молодежи будет больше интереса к опасным экстремальным развлечениям вроде руфинга и зацепинга, «где степень риска гораздо выше», предупредили депутаты в рекомендациях.

В Минпросвещения должны выяснить причины недостаточного количества детских палаточных лагерей в регионах и вместе с областными чиновниками развивать центры детско-юношеского туризма, отметили депутаты в своих рекомендациях. Помимо этого, ведомству следует готовить педагогов в вузах с учетом туристско-краеведческой деятельности, а для действующих кадров проводить обучающие семинары в виде турпоходов и школы инструкторов, полагают парламентарии.

Они также рекомендовали МЧС упростить процедуру использования открытого и закрытого огня при приготовлении пищи в палаточных лагерях. Дело в том, что действующие правила противопожарного режима в основном касаются предприятий, которые сжигают большие объемы соломы и остатков древесины, а для готовки еды в походных условиях они избыточны, заметили авторы рекомендаций.

Росреестру парламентарии советуют внести изменения в постановление кабмина, которые позволят давать палаточным лагерям госземли во временное пользование в упрощенном порядке. Сейчас открытие таких лагерей тормозится именно из-за проблем с предоставлением им земельных участков.

Роспотребнадзору также рекомендовали пересмотреть требования к организации отдыха и оздоровления детей и молодежи. Сейчас палаточные лагеря могут работать только при установившейся ночной температуре воздуха не ниже плюс 15 градусов. Однако современное оборудование и инвентарь позволяют отдыхать в палатках и при гораздо более низких температурах, и даже зимой, отметили эксперты. А действующие нормы не дают развивать палаточный отдых на большей части территории России, говорится в рекомендациях. Поэтому предлагается заменить позиции «установившаяся ночная температура» на «среднесуточная температура».

Рекомендации парламентариев уже отправили в кабмин, сообщил в своих соцсетях глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. «Мы уже договорились с Роспотребнадзором и МЧС разработать отдельные разъяснения для походных групп и палаточных лагерей, внести изменения в правительственные и ведомственные нормативно-правовые акты и организовать работу с регионами», — сообщил политик. Требования к температуре воздуха для работы лагерей, по его словам, также пересмотрят.

В Росреестре уже поддержали инициативу об установлении особого порядка использования государственной и муниципальной земли для палаточных лагерей, добавил депутат. Однако еще много предстоит сделать вместе с Минпросвещения и другими ведомствами, полагает он. Это необходимо для развития коллективного отдыха на природе, чтобы дети и молодежь становились самоорганизованными, умели принимать решения и самостоятельно действовать в экстремальных условиях, сказал Метелев.

Отдых в палатках на природе — это история не только про здоровье, но и про любовь к стране, к родному краю, сказал «Парламентской газете» зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. Он согласился с коллегами, что некоторые требования для палаточных лагерей избыточны и их нужно пересмотреть. Отдельный вопрос — подготовка инструкторов, обратил внимание политик. «Чем больше мы вводим контрольно-ограничительных мер, тем больше сокращается этот сегмент специалистов. По сути, остаются только энтузиасты с большим опытом, который нужно кому-то передавать», — сказал Алтухов.

Стоит подумать и о возрождении туристических клубов в образовательных учреждениях и на предприятиях, проработать систему разрядов по туризму и требований для непрофессионалов, проводить обучающие семинары для них с краеведческим уклоном, предложил депутат. Это позволит расширить количество подготовленных кадров в сфере палаточного отдыха, уверен он.