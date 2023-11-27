Общество

СОЦПРОФ: На 130 тысяч рублей могут оштрафовать организацию за непроведенный повторный инструктаж по охране труда

Все работники, которые прошли первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, должны проходить повторный инструктаж не реже раза в 6 месяцев. Как сообщает пресс-служба Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, если этого не сделать, компанию оштрафуют. Суды правомерность таких санкций поддерживают.

Порядок проведения повторного инструктажа такой же, как и первичного. То, что инструктаж на самом деле провели, надо зафиксировать. Иначе проверяющие могут посчитать, что обучения не было, и привлекут компанию к ответственности по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП - за допуск к работе без прохождения обучения и поверки знаний по ОТ. Ответственность такая:

на директора - от 15 000 до 25 000 руб.;

предпринимателя - от 15 000 до 25 000 руб.;

организацию - от 110 000 до 130 000 руб.

«Резонность такого штрафа по факту проверки компании прокуратурой подтвердили судьи 1-го КСОЮ (постановление от 30.08.2023 № 16-4273/2023). При этом учтите, что инспектор может выписать и штраф за каждого работника, которого допустили к работе без инструктажа. Это позиция Роструда (письмо от 28.11.2016 № ПГ/31983-03-3)», - подчеркнули в СОЦПРОФ.

Правила поменялись, и чиновники теперь мониторят, чтобы все работодатели обучали персонал с учетом новых требований.