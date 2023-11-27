Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Основные темы, которые сегодня обсудят Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:

Мораторий на внеплановые проверки продлить на 2024 год, он же будет Годом семьи: неделя решений президента.

«Новые люди» предлагают дать возможность жителям Псковской области оценивать работу мэров. А надо ли?

Последствия западных санкций: стали ли мы жить хуже?

Плюс 800 млн рублей – на что пойдут дополнительные федеральные средства?

Зима пришла обильным снегопадам – как устраняли последствия?

Тройное жестокое убийство детей в Великих Луках – регион в шоке, правоохранители разбираются, мамаша под стражей.

Подробно о политике ведущие поговорят с политическим обозревателем Александром Савенко, в блоке экономики – комментарии Алексея Овчинникова.

Трансляция завершена.