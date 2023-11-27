Общество

Две старейшие школы отметили круглые даты в Псковской области

Две общеобразовательные школы, которые являются одними из старейших в регионе, отпраздновали круглые даты в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Пыталовская средняя общеобразовательная школа имени А. А. Никонова отметила 125-летие. Учебному учреждению присвоено имя земляка, советского и российского ученого, академика Александра Никонова.

Торжественное мероприятие объединило представителей власти, педагогический коллектив, учащихся и выпускников прошлых лет. Для собравшихся в зале ребята подготовили праздничный концерт. Сотрудникам школы были вручены награды от властей округа, регионального комитета по образованию. Многие учителя здесь — выпускники этой же школы. Сейчас здесь обучается больше 650 детей, в том числе и ребята из близлежащих деревень.

Писковская школа отметила 120 лет со дня открытия. На площадке образовательного учреждения также прошло торжественное мероприятие. В честь юбилейной даты в стенах учебного заведения собрались бывшие и ныне работающие преподаватели, ученики, выпускники прошлых лет. За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения лучшим работникам учреждения были вручены грамоты и благодарственные письма.

Писковская средняя общеобразовательная школа состоит из Остенской средней общеобразовательной школы, Залитской основной общеобразовательной школы, Верхолинской основной общеобразовательной школы и трех детских садов «Страна детства», «Родничок» и «Рябинушка».