Общество

Псковское учреждение задолжало работникам почти 2 миллиона рублей

Государственная инспекция труда в Псковской области проконтролировала ситуацию с выплатой заработной платы работникам Псковского центра профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

По данным государственной статистики по состоянию на 1 октября 2023 года в организации образовалась задолженность по заработной плате в сумме 1 980 000 рублей перед 27 сотрудниками. Задолженность длилась более года, начиная с августа 2022 года.

В ответ на запрос Государственной инспекции труда в Псковской области руководитель учреждения сообщил, что задолженность по заработной плате в сумме 1 852 600 рублей погашена, что подтверждается приложенными документами.

Выплата оставшейся на сегодняшний день задолженности в сумме 131 000 рублей перед 6 работниками планируется в ближайшее время.