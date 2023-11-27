Общество

Жителей Псковской области предупредили о штормовом ветре

Жителей Псковской области предупредили о штормовом ветре. Об этом сообщается на сайте всероссийского научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

С докладом о возможных чрезвычайных ситуациях на текущую неделю выступил начальник ВНИИ ГОЧС Максим Бедило на селекторном совещании МЧС России.

На текущей неделе специалисты института прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов из-за порывов ветра до 30 м/сек и выпадения осадков местами до 25 мм.