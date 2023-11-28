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Общество

Более 65 тысяч жителей Псковской области получают ежемесячные денежные выплаты

28.11.2023 11:05|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области 66 265 человек получают ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Социального фонда России, это граждане с инвалидностью, ветераны боевых действий, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, Герои России и СССР, члены семей умерших и погибших Героев России и СССР, а также полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы, Герои Труда и др.

Если у гражданина есть право на ЕДВ по нескольким основаниям, ее установят по тому основанию, которое предусматривает более высокий размер выплаты.

Подать заявление на получение ЕДВ можно дистанционно через портал «Госуслуги», а также при личном визите в отделения Социального фонда и МФЦ. Гражданам с инвалидностью, а также гражданам, удостоенным звания Героя России, ЕДВ назначается беззаявительно. Все необходимые сведения Соцфонд получает посредством межведомственного взаимодействия.

При желании получатели выплат могут выбрать набор социальных услуг взамен части ЕДВ. Сюда входит обеспечение лекарствами по рецепту врача, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородных электричках, а также на поездах дальнего следования к месту лечения и обратно.

Теги: #Социальный фонд России
Источник: Псковская Лента Новостей
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