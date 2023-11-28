Общество

Поправки в Трудовой кодекс заставят работодателей отдать долги по зарплате

Минтруд подготовил поправки к Трудовому кодексу, которыми предлагается создать механизм по контролю за погашением работодателями просроченных долгов по зарплате перед сотрудниками.

Как сообщает пресс-служба Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, ведомство предлагает передать соответствующие полномочия региональным межведомственным комиссиям. Такие комиссии уже есть во многих регионах, но уточнение их полномочий и статуса сделает межведомственный контроль за долгами по зарплате эффективнее.

В состав комиссий войдут представители территориальных органов Минтруда, Минэкономразвития, ФНС, Роструда, Росреестра, внебюджетных фондов, объединения профсоюзов и работодателей.

Комиссии не будут вести контрольно-надзорную деятельность, которой уже занимается Роструд, но получат другие полномочия и смогут: принимать меры по погашению долгов по зарплате и координировать мероприятия по профилактике в регионах; обмениваться информацией с органами власти и гражданами для выявления долгов; готовить предложения для властей субъектов о принятии региональных программ по борьбе с долгами по зарплате; заслушивать руководителей компаний, которые допустили образование долгов и теневую занятость.

В законопроекте указано, что Роструд будет вести реестр работодателей, у которых нашли просроченные долги по зарплате перед сотрудниками. Он будет доступен всем.

Поправками предлагается включить в ТК новую ст. 158.1 «Основные направления противодействия формированию просроченной задолженности по заработной плате в РФ». К ним отнесут мониторинг просрочек, их профилактику, привлечение нарушителей к ответственности и проведение разъяснительной работы.