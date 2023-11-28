Общество

Глава СК России запросил доклад о проверке по факту возможных нарушений прав инвалида в Псковской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке по факту возможных нарушений прав инвалида в Псковской области, об этом написал Telegram-канал «Следком».

«В средствах массовой информации сообщается, что в Псковской области мужчина, являющийся инвалидом, лишен возможности парковать свой автомобиль в специально отведённом месте на стоянке у дома, которое регулярно занимают другие автовладельцы. Из-за этого у него возникают конфликтные ситуации с соседями по жилому комплексу», – сообщили в Следственном комитете.

В следственном управлении СК России по Псковской области по данному факту проводится процессуальная проверка. Глава ведомства запросил у исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Псковской области Дмитрия Егорова доклад о предварительно установленных в ходе проверки обстоятельствах.