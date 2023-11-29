Общество

В чем опасность приема лекарств не по инструкции, предупредил эксперт

Применение лекарственного препарата не по инструкции (офф-лейбл) допустимо только по назначению врачебной комиссии, отметил кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Андрей Кондрахин.

«Это называется офф-лейбл, назначение лекарств не по инструкции. То есть использование препарата не для того, для чего его придумал производитель. Обычно это относится к жизненно важным лекарствам. Это могут быть, например, капли для глаз, которые помогают против какой-то опухоли. Дело в том, что бывают клинические исследования, которые проводит не производитель, а научное сообщество. Когда они завершаются, производитель может внести изменения в инструкцию, чтобы препарат получил новые возможности. Но бывает так, что п»", – сказал Андрей Кондрахин в интервью радио Sputnik.

Иногда препараты офф-лейбл используются при лечении детей, это регламентируется соответствующим документом Минздрава России, продолжил он.

«На детях запрещены клинические испытания, для них мало кто делает препараты, детские формы, и тогда действительно лекарства уходят в офф-лейбл. Для этого Минздрав выпустил постановление, перечень препаратов, которые допустимо назначать детям офф-лейбл», – добавил Андрей Кондрахин.

Во всех остальных случаях применение препаратов вне инструкции недопустимо, подчеркнул он. Например, бесконтрольный прием здоровым человеком средства от диабета, чтобы похудеть, может привести к серьезным негативным последствиям, к необратимой «поломке» в организме, пояснил медик.

«Применение лекарства офф-лейбл потому, что есть интернет и там кто-то что-то посоветовал, – это другая история. Первое – мы не достигнем эффекта, потеряем время. Второе – мы можем получить эффект, который окажется более тяжелыми, может нанести какой-то непоправимый ущерб. Ведь лекарство – это химическое вещество, оно нарушает какие-то химические процессы в организме, чтобы болезнь остановить. Человек, принимая такие препараты, может себя завести в какое-то новое патологическое состояние, в котором никто не сможет разобраться», – предостерег Андрей Кондрахин.