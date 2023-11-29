Бюджетный комитет рекомендовал вынести на сессию вопрос о присвоении митрополиту Тихону высшей награды региона

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания решил вынести на сессию регионального парламента вопрос о присвоении митрополиту Тихону (Шевкунову) звания «Почетный гражданин Псковской области». Об этом с заседания комитета 29 ноября передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Владыка представлен к высшей награде субъекта страны «в связи с исключительностью и значимостью его заслуг для нашего региона».
В числе заслуг митрополита Тихона создание мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района, привлечение средств на реконструкцию памятников в Псковской области, развитие региональной системы патриотического и духовного воспитания молодежи.
Напомним, 11 октября по решению Синода РПЦ митрополит Тихон (Шевкунов) освобожден от должности главы Псковской митрополии, он возглавил Крымскую митрополию.