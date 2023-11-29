Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
День открытых дверей «Академия слуха»
Досуг псковского школьника
Теплый дом ЛОНГРИД
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
«Зенча-Псков» кто там?
вопросы о муниципальной реформе
Советы на зиму псковским водителям
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
бизнес-ланчи вкусные обеды
ЛОНГРИД проверить здоровье
Магазин для фермерского хозяйства
«Истфакт» Сокровища Острова
Права работающих матерей
трудоустройство инвалидов
национальность белоруска
 
 
 
ещё Общество 29.11.2023 07:350 Запуск аттракционов в псковском парке «Волшебная гора» планируют провести в июле 29.11.2023 13:510 Сергей Елизаров: Экофорумы - лучшая площадка для знакомств экоактивистов 29.11.2023 13:400 Изменения в бюджете территориального ФОМС изучил социальный комитет Собрания 29.11.2023 13:260 Новое пассажирское судно «Иния» поступит в Псковскую область в 2024 году  29.11.2023 13:120 Шесть школ капитально отремонтируют в Псковской области в 2024 году 29.11.2023 12:560 Почти 60 млн рублей получит Псковская область от правительства на поддержку медработников на селе
 
 
 
Самое популярное 23.11.2023 10:063 Патогенные бактерии обнаружило Роскачество в пельменях 24.11.2023 11:098 «Месяцы жила с трупами»: стали известны жуткие подробности убийства троих детей в Псковской области 27.11.2023 00:393 «МК» сообщил о новой жертве великолучанки, обвиняемой в убийстве своих детей 24.11.2023 10:242 Мать подозревают в убийстве троих детей в Псковской области 24.11.2023 19:550 В Псковской области простились с четырьмя военнослужащими, погибшими в ходе СВО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Бюджетный комитет рекомендовал вынести на сессию вопрос о присвоении митрополиту Тихону высшей награды региона

29.11.2023 11:26|ПсковКомментариев: 0

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания решил вынести на сессию регионального парламента вопрос о присвоении митрополиту Тихону (Шевкунову) звания «Почетный гражданин Псковской области». Об этом с заседания комитета 29 ноября передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Владыка представлен к высшей награде субъекта страны «в связи с исключительностью и значимостью его заслуг для нашего региона». 

«Владыку Тихона знают все. Думаю, что никто возражать не будет. Он второй человек, который может получить это звание. Первым был Шматов Юрий Анисимович. Сейчас - митрополит Тихон. За те четыре года служения в Псковской епархии, он сделал столько, что сложно переоценить его участие в жизни Псковской области», - выступил вице-спикер регионального парламента, председатель профильного комитета Александр Братчиков.

В числе заслуг митрополита Тихона создание мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района, привлечение средств на реконструкцию памятников в Псковской области, развитие региональной системы патриотического и духовного воспитания молодежи.

Напомним, 11 октября по решению Синода РПЦ митрополит Тихон (Шевкунов) освобожден от должности главы Псковской митрополии, он возглавил Крымскую митрополию.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли инициативу о наказании чиновников и менеджеров за взятки до 10 тысяч рублей?
В опросе приняло участие 126 человек
29.11.2023, 13:590 В Псковской области планируют построить 25 ФАПов в 2024 году 29.11.2023, 13:520 Подражать Владимиру Жириновскому в ЛДПР никто не собирается — Антон Минаков 29.11.2023, 13:510 Сергей Елизаров: Экофорумы - лучшая площадка для знакомств экоактивистов 29.11.2023, 13:400 Изменения в бюджете территориального ФОМС изучил социальный комитет Собрания
29.11.2023, 13:330 Фестиваль анимации и литературы пройдет в Пушкинских Горах 29.11.2023, 13:260 Новое пассажирское судно «Иния» поступит в Псковскую область в 2024 году  29.11.2023, 13:230 Антон Минаков: ЛДПР в Госдуме обошла «Единую Россию» по числу законопроектов 29.11.2023, 13:160 Введут ли в Псковской области курортный сбор, ответила Марина Егорова
29.11.2023, 13:120 Шесть школ капитально отремонтируют в Псковской области в 2024 году 29.11.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Политбюро» с Антоном Минаковым 29.11.2023, 12:560 Почти 60 млн рублей получит Псковская область от правительства на поддержку медработников на селе 29.11.2023, 12:510 Расходы на льготные лекарства планируют увеличить в Псковской области
29.11.2023, 12:400 Михаил Ведерников: Неуважение к участникам СВО будет пресекаться жестким образом 29.11.2023, 12:380 Печорский суд постановил выдворить за пределы России трех кубинцев 29.11.2023, 12:160 Владимир Кузь разбирается в ситуации с подключением к частному газопроводу в Псковском районе 29.11.2023, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда»: Об эффективности экологических форумов
29.11.2023, 11:510 ДТП с участием пешеходов в Псковской области станут темой брифинга в пресс-центре ПЛН 29.11.2023, 11:450 Андрей Турчак: Президента России знают и уважают во всем мире 29.11.2023, 11:380 Картинная галерея Псковского музея будет временно недоступна для посещения с 29 ноября 29.11.2023, 11:290 Профориентационные экскурсии для псковских школьников проводит «Газпром»
29.11.2023, 11:260 Бюджетный комитет рекомендовал вынести на сессию вопрос о присвоении митрополиту Тихону высшей награды региона 29.11.2023, 11:170 Антон Минаков в «Политбюро»: вопросы ребром и ответы без цензуры 29.11.2023, 11:150 Штатную численность Счетной палаты планируют увеличить в Псковской области 29.11.2023, 11:090 Великолукская акция «Олимпийский диктант» станет доступна в онлайн-формате
29.11.2023, 11:050 Учителей и врачей планируют массово снабжать российскими планшетами с 2025 года 29.11.2023, 11:010 Бюджет региона-2023 корректируют в Псковской области 29.11.2023, 10:460 Живые личинки обнаружили в сахалинской красной икре 29.11.2023, 10:420 «Экосреда»: Об эффективности экологических форумов
29.11.2023, 10:380 Профильный комитет Собрания рекомендовал принять проект регионального бюджета-2024 в первом чтении 29.11.2023, 10:230 Псковская область получит финансирование на поддержку медработников в сельской местности 29.11.2023, 10:160 Дорожная авария случилась на улице Конной в Пскове 29.11.2023, 10:100 «Грани развития»: О школе танцев «Breaking School Псков». ВИДЕО
29.11.2023, 10:030 Сергей Жаворонок покидает пост директора Псковской областной филармонии 29.11.2023, 10:000 Дороги Пскова обработали противогололедными материалами 29.11.2023, 09:580 Сильный снегопад накроет Псковскую область 29.11.2023, 09:470 Мужчину задержали за кражу энергетиков из магазина на Запсковье
29.11.2023, 09:430 Стала известна причина возгорания пункта выдачи Ozon в Острове 29.11.2023, 09:410 Псковская область готовится к проведению акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» 29.11.2023, 09:301 Спрос на инхаус-юристов вырос вырос в СЗФО 29.11.2023, 09:270 В какие сроки коммунальные службы обязаны убрать снег во дворах, объяснил юрист
29.11.2023, 09:000 В России ужесточат наказание за повторный пронос телефонов в колонии и СИЗО 29.11.2023, 08:400 О деталях установки счетчиков на отопление рассказали в «Псковских тепловых сетях» 29.11.2023, 08:200 Средний чек по автокредитам в октябре 2023-го превысил 1,5 млн рублей 29.11.2023, 08:002 Печерянина подозревают в готовности шпионить в обмен на гражданство Латвии
29.11.2023, 07:500 Ученые из России научились оценивать сны новорожденных 29.11.2023, 07:350 Запуск аттракционов в псковском парке «Волшебная гора» планируют провести в июле 29.11.2023, 07:190 В чем опасность приема лекарств не по инструкции, предупредил эксперт 29.11.2023, 07:000 От маркетплейсов требуют убрать фото раздетых детей со своих площадок
28.11.2023, 22:000 Полиция продолжает разыскивать без вести пропавшего жителя псковской деревни Родина 28.11.2023, 21:400 Бизнесмен предупредил о вреде многозадачности 28.11.2023, 21:300 Два автомобиля столкнулись на площади Ленина в Пскове 28.11.2023, 21:200 Оперативно-профилактическое мероприятие «Охота» провели псковские росгвардейцы
28.11.2023, 21:140 Уличное освещение установили на 16 улицах микрорайона Паневика 28.11.2023, 21:100 Совет по инвестициям поддержал проекты по развитию туристской инфраструктуры в Псковской области 28.11.2023, 21:000 Поэтический сборник «Позывной – Россия!» презентуют в Пскове 5 декабря 28.11.2023, 20:400 Минфин предложил ограничить крепость алкогольного мороженого
28.11.2023, 20:200 Акция «Музей для всех» пройдет в Псковском музее-заповеднике с 1 по 10 декабря 28.11.2023, 20:150 В Пскове прошел IV Форум социальных предпринимателей 28.11.2023, 20:000 Три автомобиля столкнулись на улице Леона Поземского в Пскове 28.11.2023, 20:000 Правильный способ вызвать врача на дом назвали жителям Пскова
28.11.2023, 19:440 Глава СК России запросил доклад о проверке по факту возможных нарушений прав инвалида в Псковской области 28.11.2023, 19:400 Псковича со шрамами на руках продолжает разыскивать полиция 28.11.2023, 19:310 Тротуары отремонтировали в деревне Ершово Псковского района 28.11.2023, 19:200 Снег и до -14°C прогнозируют псковские синоптики 29 ноября
28.11.2023, 19:100 Движение транспорта ограничат по улице Некрасова в Пскове с 29 ноября 28.11.2023, 19:000 Концерт поэта Андрея Васильева пройдет в Пскове 28.11.2023, 18:450 Жителю Печор грозит полгода тюрьмы за повторное вождение в пьяном виде 28.11.2023, 18:270 Аукцион на ярмарочные домики в Детском парке состоится в Пскове
28.11.2023, 18:170 «Гонки по вертикали»: президентские выборы-2024, рейтинги и вопросы ребром. ВИДЕО 28.11.2023, 18:150 Псков занял одну из лидирующих позиций среди направлений для новогоднего отдыха 28.11.2023, 18:050 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 28 ноября 28.11.2023, 18:042 «В фокусе»: как Псков справился с первым снегопадом?
28.11.2023, 18:000 «Грани развития»: О школе танцев «Breaking School Псков» 28.11.2023, 17:580 Фейковые жалобы на бизнесменов поступили в контрольные органы Пскова 28.11.2023, 17:540 Опрос ПЛН-ТВ: Хватает ли псковичам доходов на жизнь? 28.11.2023, 17:460 Спрос в ноябрьские распродажи за два года вырос на 20% — исследование
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru