Общество

В Псковской области планируют построить 25 ФАПов в 2024 году

В Псковской области планируют построить 25 фельдшерско-акушерских пунктов в 2024 году. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Денис Иванов на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов 29 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В прошлом году губернатор анонсировал строительство станций отдыха для сотрудников скорой помощи. Будет работать в 2024? И сколько ФАПов еще планируется построить?» - спросил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, лидер фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

«Строительство зданий отдыха реализуем в течение трех лет до 2025 года. Сдадим два объекта в этом году, в следующем завершим три начатых и начнем строительство двух новых. Четыре объекта - в 2025 году», - ответил Денис Иванов.

По ФАПам комитет перешел на новую технологию — возведение модульный конструкций. «В течение недели заключили контракт на 25 ФАПов и два офиса врача общей практики. Будут стоять и начнется процедура лицензирования, чтобы летом запустить», - продолжил представитель облздрава.

На 2025 год запланирована сдача 34 объектов.