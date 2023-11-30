Новые эклеры и сезонные напитки появились в пекарне «Хлебник» в Пскове

Новые эклеры, сезонные напитки и хлеб месяца появились в пекарне «Хлебник» в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пекарне.
Фото здесь и далее: «Хлебник» / «ВКонтакте»
В «Хлебнике» представлено основное меню напитков, на регулярной основе здесь вводят сезонные напитки, придумывая новые вкусовые сочетания.
«Также мы сохраняем хорошее качество благодаря системному обучению персонала и часто открываем наборы в школу бариста», – отметили в «Хлебнике»
«Идеален для приготовления завтраков и к обеду. Наши кондитеры не сидят, сложа руки, и мы рады представить две новинки эклеров», – сказали в пекарне.
Хлебник – это современное атмосферное место, куда можно прийти и спокойно провести время с близкими людьми, по-настоящему насладиться не только недорогой выпечкой и вкусным кофе, но и располагающей обстановкой.
Актуальную информацию о меню и ценах можно узнать на официальном сайте пекарни «Хлебник» и в сообществе социальной сети «ВКонтакте». Пекарни «Хлебник» в городе Пскове находятся по адресам: улица Труда, 54к1 (ТЦ «Рубин») и Рижский проспект, 11.
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