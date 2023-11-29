Общество

Законодательный комитет Собрания поддержал антинаркотическую инициативу карельских коллег

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов принял решение поддержать антинаркотическую инициативу коллег из Карелии. Об этом с заседания комитета 29 ноября передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законодательное Собрание Республики Карелия решило обратиться к председателю комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискарева по вопросу усиления мер ответственности за нанесение граффити, содержащих пропаганду наркотических средств и информацию о возможности работы в сфере их распространения.

В числе мер - увеличение размера штрафов, административный арест правонарушителей и привлечение их к обязательным работам.