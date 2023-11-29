Общество

Комфорт по-скандинавски: псковичи могут стать обладателями одежды известного норвежского бренда

В этом году зима в Псков пришла раньше обычного. Причем самая настоящая — с морозом и снежными метелями. Поэтому покупка качественной зимней одежды как никогда актуальна. Идеальный вариант для повседневной носки и активного отдыха — куртки из Норвегии, сочетающие в себе простоту и лаконичность скандинавского стиля и невероятный комфорт и функциональность.

Несмотря на то, что в связи с санкциями норвежские бренды ушли из России, у псковичей есть возможность приобрести зимнюю одежду премиум-класса из Норвегии с максимальной скидкой. Подробности — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Фирменные вещи по доступной цене

До 3 декабря в ТРК «Акваполис» работает «Норвежская выставка», где представлены практичные и функциональные модели верхней одежды из Норвегии. Организатор выставки-продажи - компания ORSO Group, единственный в России представитель норвежской фирмы Bjorn Larsen.

В наличии — широкий модельный ряд осенней и зимней верхней одежды, различные расцветки и размеры. Единственный минус — с каждым днем моделей становится все меньше и меньше.

«Мы предлагаем псковичам товарный остаток из закрывшегося магазина норвежской верхней одежды. Это последние модели в России, их количество ограничено. Но зато сейчас их можно купить в два, а то и в три раза дешевле, чем они стоили в магазине. Последняя партия товара распродается со скидкой до 70%. Это уникальная возможность купить фирменные куртки по доступной цене», - отметила старший менеджер компании ORSO Group Валерия.

Технологии на службе комфорта

Зимняя одежда должна быть теплой, удобной и красивой. Именно такие характеристики подходят норвежским аляскам Bjorn Larsen.

«Аляски Bjorn Larsen выполнены из трехслойной мембраны. Первый слой — непромокаемый, второй — непродуваемый, третий — дышащий. В куртке установлен климат-контроль, который позволяет регулировать температуру между телом и курткой в зависимости от внешних погодных условий. Исходящее от тела тепло сохраняется внутри изделия, что позволяет поддерживать оптимальную температуру на холодном воздухе», - пояснила Валерия.

Наполнитель аляски — это канадская разработка Дюпон Сорона, новая технология в XXI веке. Гипоаллергенный биопух легче и теплее гусиного пуха. Материал выдерживает низкие температуры и не требует химчистки — такую одежду можно стирать в стиральной машине.

В аляске Bjorn Larsen не страшен ни снег, ни ветер, ни характерный для наших широт липкий мокрый снег. Мембранная ткань непродуваемая, дышащая, с водоотталкивающей пропиткой.

Норвежская аляска — самый лучший вариант на зиму для мужчин и женщин. Пока есть в наличии модели разных цветов и размеров для мужчин и женщин.

Хороший вариант для водителей - мужской бомбер Hamar. Особенности модели от Bjorn Larsen: инновационный утеплитель, который выдерживает температуру до минус 50 градусов, трехслойная мембрана, обеспечивающая защиту от ветра, снега и влаги. Также бомбер имеет грязеотталкиваюшую пропитку, встроенный климат контроль, утепленную резинку на рукавах.

Настоящие норвежские шубы

Не менее комфортны и красивы представленные на выставке-продаже шубы Bjorn Larsen. «Это настоящие норвежские шубы из шерсти альпаки и мериноса, выполненные по технологии тафтинга. Снаружи - хлопковая замша, внутри — шерсть. Шубы полностью натуральные. В них красиво и тепло», - рассказала старший менеджер компании.

Особенность моделей — 2 в 1: их можно носить в двух вариантах — дубленкой и шубой. В наличии есть модели разных цветов. Размерная сетка — широкая: от 44 до 60 размера.

Выбор покупателей

На выставке представлены также ветровки, кожаные куртки, пуховики и парки. Широкий модельный ряд и размеры до 72-го позволяют подобрать одежду на любой вкус и кошелек. Вежливые и квалифицированные сотрудники компании помогут сориентироваться в выборе подходящей именно вам одежды.

Модели норвежского бренда раскупают прямо на глазах. «В выборе зимней одежды для меня главное — удобство и комфорт. Поэтому мой выбор — аляска, хорошая куртка, качественная, красивая, легенькая. Можно с ребенком бегать и играть», - поделился пскович Сергей.

Убедиться в качестве и функциональности одежды от бренда Bjorn Larsen можно, посетив выставку-продажу от ORSO GROUP в Пскове.

«Норвежская выставку» работает на первом этаже ТРК «Акваполис» (бывший магазин Bershka, напротив магазина Askona) по адресу: ул Кузбасской дивизии, 19

Время работы: с 10.00 до 21.00 до 3 декабря.

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