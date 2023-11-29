Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Еленой Даньшовой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость нового выпуска - депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №6, директор средней общеобразовательной школы №12 имени маршала К. К. Рокоссовского (Великие Луки) Елена Даньшова.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ней актуальные вопросы депутатской деятельности. Какие проекты по ремонту и благоустройству удалось реализовать на территории 6-го округа в этом году? Насколько эффективно работают великолукские ТОСы? Удастся ли со временем побороть вандализм? Нужно ли запрещать вейпы и использование мобильных телефонов в школах?

Об этом и многом другом — в эфире.

Трансляция завершена.