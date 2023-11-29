Общество

Четыре опасных мифа для худеющих назвала врач

Чрезмерное увлечение борьбой с лишним весом может приводить к дополнительному набору килограммов и серьезным проблемам со здоровьем, предупредила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, руководитель клиники эндокринологии Ирина Петрова. По ее словам, самое распространенное заблуждение – о пользе голодания.

«Как плохо переедание, так плохо и недоедание. Белки, полезные жиры, сложные углеводы обеспечивают энергию, спокойствие, предотвращают выработку кортизола – гормона, который поддерживает избыточный вес и высокий уровень инсулина. Когда этих компонентов в рационе недостаточно, тогда у человека и возникает тяга к сладкому. Кроме того, после жесткой диеты набор веса будет еще больше, чем до нее. Наш организм запрограммирован на набор веса. Когда мы модифицируем образ жизни, вес снижается, но постепенно. А как только человек получает неограниченный доступ к еде, он набирает вес намного быстрее, чем худел», – объяснила Ирина Петрова в интервью радио Sputnik.

Второй миф связан с представлением об особом влиянии каких-то продуктов на комплекцию, продолжила врач.

«Допустим, вы считаете, что вам нельзя есть помидоры, потому что из-за них у вас набор веса, или убираете из рациона, например, крестоцветные, и думаете, что от этого вес тут же начнет таять. Так это не работает, нельзя отказываться от каких-то групп продуктов. Важно, чтобы питание было сбалансированным. Конечно, сахар и выпечка действительно не являются полезными продуктами, и от них лучше отказываться», – уточнила Ирина Петрова.

Еще одна ошибка – думать, что ожирение не вредит организму, отметила она.

«Бодипозитив – третий миф. Это хорошо для психики, но для здоровья это катастрофа, потому что ожирение в современном мире воспринимается как доброкачественная опухоль. Избыточная жировая ткань вызывает развитие сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, более десяти видов рака, а также становится виновником бесплодия. Четвертый миф – что животик у мужчины связан с возрастными изменениями, что это "признак авторитета". Но это "могила" для тестостерона. При дефиците тестостерона у мужчины может возникнуть гипертония, импотенция, может ухудшиться память, снизиться скорость принятия решений», – добавила Ирина Петрова.