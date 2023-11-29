Общество

Умерла актриса сериала «Секс в большом городе»

Американская актриса Фрэнсис Стернхаген скончалась, сообщает портал People, ссылаясь на заявление семьи.

Фрэнсис Стернхаген и Кристин Дэвис. Кадр из сериала «Секс в большом городе»

Артистка, известная своими ролями прежде всего в сериалах «Секс в большом городе» и «Веселая компания», ушла из жизни на 94-м году своей жизни. Сообщается, что она скончалась от естественных причин, пишет «Газета.ру».

Стернхаген начала свою кинокарьеру в 1948 году и снялась в общей сложности в 91 фильме. Ее последнее появление на съемочной площадке было в фильме «А вот и она» в 2013 году. За свою роль Банни Макдугал в сериале «Секс в большом городе» она была номинирована на премию «Эмми».