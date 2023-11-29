Общество

Сообщать об увольнении работодатели предлагают за месяц, а не за две недели

Работодатели хотят, чтобы сотрудники сообщали об увольнении за месяц, а не за две недели. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Уведомления об увольнении за 2 недели, положенные по закону, в настоящее время для работодателей недостаточно. Большинству компаний нужно не менее месяца, чтобы принять дела и найти замену сотруднику, покидающему компанию.

Наниматели против быстрых увольнений: 72% работодателей хотят узнать о решении сотрудника покинуть компанию заранее, а не в момент подачи им заявления по собственному желанию. В подавляющем большинстве случаев назывался срок от месяца.

Ситуация вполне объяснимая в условиях кадрового голода: 85% работодателей испытывают дефицит персонала. Самые сложные в подборе позиции на рынке труда сегодня — квалифицированные рабочие, водители грузовых автомобилей, машинисты спецтранспорта, разнорабочие, инженеры.

Работодатели также высказывали свои пожелания по поводу увольнений и руководящего состава: чтобы найти замену таким сотрудникам, нужно от 1,5 месяцев и более.